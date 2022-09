Reconquête : le mouvement d’Eric Zemmour tient son université d’été

A partir de ce jeudi 8 septembre, et jusqu'à dimanche 11 septembre, Eric Zemmour et son parti Reconquête tiennent leur université d’été au Domaine Lineau entre Vinon-sur-Verdon (Var) et Gréoux-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence).

Eric Zemmour fait sa rentrée politique. Après son échec lors du premier tour de l’élection présidentielle, où il a obtenu 7,07% des voix, et aux législatives, le fondateur du mouvement Reconquête assure ne pas abandonner le combat.

A partir de ce jeudi, et jusqu'à dimanche, Eric Zemmour organise son université d’été au Domaine Lineau entre Vinon-sur-Verdon (Var) et Gréoux-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence).

Les principaux rendez-vous auront lieu samedi et dimanche, avec deux programmes. Parmi les invités du premier programme, intitulé Génération Z, on retrouve Gilbert Collard, dont la séance sur le décryptage de la Novlangue débutera à 14h, le responsable départemental Reconquête des Yvelines Guillaume Cazauran, le membre de Contribuables Associés François Laine ainsi que le docteur en science politique et président du Conseil scientifique de l’Institut De Sciences Sociales Économiques et Politiques (ISSEP) Patrick Louis.

Marion Maréchal et Damien Rieu parmi les intervenants

Concernant le deuxième programme, dit des Cadres, c’est la Vice-Présidente du mouvement Marion Maréchal qui ouvrira le bal à 10h avec un atelier nommé «s’instruire pour vaincre». Le politicien Damien Rieu et le directeur de la stratégie numérique et des levées de fonds de Reconquête Samuel Lafont seront également parmi les intervenants.

Samedi soir, une grande interview réunissant Génération Z et les cadres de Reconquête aura lieu à partir de 19h30. Elle sera animée par l’écrivain et chroniqueur Eric Naulleau sous le thème «de la gauche à l’islamo-gauchisme, chronique d’un renoncement».

Éric Zemmour en meeting

Dimanche, l’événement se poursuit avec plusieurs ateliers de formations portant sur les libertés et le capitalisme de surveillance, les défis modernes du conservatisme et la droite de demain. Ceux-ci seront animés par Philippe Schleiter, neveu du négationniste Robert Faurisson.

Parmi les intervenants on cite Guillaume Peltier, vice-président de Reconquête, Laurence Trochu, présidente du Parti Conservateur, Vijay Monany, conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis, Nicolas Bay, Vice-président de Reconquête et Sébastien Meurant, sénateur du Val-d’Oise.

L’université d’été du mouvement Reconquête sera clôturée par un meeting d’Eric Zemmour, dimanche 11 septembre. Après son double échec à la présidentielle et aux législatives, ce dernier vise un autre scrutin.

«Eric Zemmour vise les européennes avec une liste dont il prendra la tête. Face à lui, il y aura la liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella en passe d’en devenir le président. Cela s’annonce compliqué», a estimé Gauthier Le Bret, journaliste à CNEWS.

«Cela va être intéressant de voir si, lors du rassemblement de ce week-end, Eric Zemmour réussira à mobiliser», a-t-il ajouté.