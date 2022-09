Yvelines : un magasin dévalisé, deux jeunes recherchés

Un magasin de pêche situé à Coignières (Yvelines) a été dévalisé lundi 5 septembre après-midi. Le gérant n’a pas été blessé et deux jeunes sont recherchés par les forces de police.

Deux jeunes personnes sont recherchées depuis lundi pour le braquage d’un magasin de pêche situé à Coignières (Yvelines).

Aux alentours de 17h, le gérant de la boutique a surpris dans les rayons deux individus, a appris CNEWS de sources concordantes. Les deux jeunes étaient en train de remplir «tranquillement» leurs sacs de divers articles, selon le gérant.

Ce dernier a tenté d’intervenir mais a été tenu en joue avec une bombe lacrymogène par l’un des deux voleurs qui a menacé de l’utiliser. Ils ont finalement quitté les lieux avec leur butin (des fils de pêches, des leurres, etc.), estimé entre 3.000 et 4.000 euros par le gérant.

Il a précisé que l’un des individus avait le visage découvert et qu’ils portaient des joggings. Selon la description du manager, ils étaient âgés «d’à peine 20 ans », et étaient de type «africain» pour l’un et «nord-africain» pour l’autre.

La scène a été filmée par la vidéosurveillance et les forces de l’ordre sont à la recherche des suspects.