Retraites : tout savoir sur la revalorisation effective aujourd'hui

Conformément à la loi pouvoir d’achat promulguée le 17 août dernier, les pensions de retraite vont connaître une revalorisation de 4% à compter de ce vendredi 9 septembre. Voici un point complet pour vous permettre de tout comprendre à cette mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat des Français.

Pourquoi la revalorisation de septembre est-elle la plus forte ?

La revalorisation des retraites de 4% effective ce vendredi sera la plus forte de l’année puisqu’elle a un effet rétroactif au 1er juillet 2022. En d’autres termes, cette hausse va englober les augmentations des mois de juillet et d’août.

En effet, le vote de la loi ayant été trop tardif, les versements des hausses successives de l’été ont été repoussées à septembre.

A compter du mois d’octobre, la situation reviendra donc à la normale, avec une hausse fixe n’englobant aucun retard comme c’est le cas pour le mois de septembre.

Comment connaître le montant exact de la revalorisation ?

Pour connaître le montant exact de la revalorisation de votre retraite, qui varie d’un bénéficiaire à un autre, il suffit de se rendre dans votre espace personnel sur le site officiel Info Retraite.

Qui est concerné par la revalorisation ?

Pour cette revalorisation exceptionnelle des pensions de retraite, seuls les retraités issus de la fonction publique, du secteur privé, des régimes spéciaux et du régime des indépendants seront concernés.

A noter que ce rehaussement des pensions de retraite sera basé sur le montant net, et non brut, initialement perçu. «Cette revalorisation concerne le montant net payé, c’est-à-dire après les prélèvements sociaux (CASA, CRDS et CSG) et après le prélèvement de l’impôt à la source», a confirmé le gouvernement sur son site internet.

Qu’en est-il des retraites complémentaires ?

Les retraites complémentaires ne sont pas concernées par cette hausse de 4% car elles ne sont pas gérées par l’Etat mais par les syndicats et le patronat.

Toutefois, l’Agirc-Arrco, la principale caisse de retraite du secteur, va réunir l’ensemble des partenaires sociaux pour évoquer une potentielle revalorisation des retraites le 6 octobre prochain. En cas d’accord, cette dernière serait effective dès le 1er novembre prochain.

L’an dernier, la pension complémentaire Agirc-Arrco avait connu une augmentation de 1%, soit 0,5 point de moins que l’inflation.