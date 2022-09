Emmanuel Macron : le président s'est entretenu pour la première fois avec la Première ministre britannique Liz Truss

Emmanuel Macron s'est entretenu ce samedi 10 septembre pour la première fois avec la nouvelle Première ministre britannique Liz Truss, a indiqué l'Elysée.

Des condoléances après le décès de la reine Elizabeth II, des félicitations pour sa nomination, et le «souhait de coopérer étroitement». Emmanuel Macron a échangé pour la première fois avec la Première ministre britannique Liz Truss ce samedi, a annoncé l'Elysée. Le président français, qui sera présent aux obsèques de la reine Elizabeth II le 19 septembre à Londres, «a de nouveau présenté ses condoléances à l'ensemble du peuple britannique suite au décès de la reine Elizabeth II. Il a dit au nom des Français leur tristesse, qui se joint à celle de leurs voisins britannique», souligne la présidence.

Durant cet entretien, Emmanuel Macron a également «félicité la Première ministre pour sa désignation. Les deux dirigeants ont rappelé les liens denses et historiques qui unissent la France et le Royaume-Uni, et leur volonté de les renforcer encore davantage», poursuit l'Elysée.

«Ils ont dit leur souhait de coopérer étroitement face aux défis communs, à commencer par le soutien à l'Ukraine et les réponses aux conséquences du conflit sur l'insécurité alimentaire et les prix de l'énergie», conclut le communiqué.

Un message repris en partie dans des tweets par Emmanuel Macron en français et en anglais.

À la nouvelle Première ministre du Royaume-Uni, en ce jour si particulier, j’ai présenté nos condoléances. Les liens entre nos nations sont historiques. Nous les renforcerons. Notre soutien à l’Ukraine, la sécurité alimentaire et énergétique, seront parmi nos priorités communes. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 10, 2022

Des propos plus distants avant la nomination de Liz Truss

Avant l'entrée en fonction de Liz Truss, les deux dirigeants avaient tenu des propos plus distants.

Interrogée il y a trois semaines sur Emmanuel Macron, «ami ou ennemi», lors d'une réunion électorale du parti conservateur, la Première ministre britannique avait alors refusé de répondre. «Le jury est toujours en train de délibérer», avait répondu celle qui était alors la cheffe de la diplomatie britannique.

Emmanuel Macron avait répondu le lendemain en affirmant que le Royaume-Uni était «une nation amie, forte et alliée, quels que soient ses dirigeants, et parfois malgré et au-delà de ses dirigeants ou des petites erreurs qu'ils peuvent faire dans des propos d'estrade».

Liz Truss est la dernière personnalité politique à s'être entretenue avec la reine Elizabeth II, deux jours avant son décès.