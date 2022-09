Inflation : des appels à manifester aujourd'hui à Paris

Alors que l'inflation affecte durement le budget des Français et que l'énergie reste au cœur des préoccupations de nombreux foyers, des appels à manifester aujourd'hui à Paris ont été lancés sur les réseaux sociaux.

Un avant-goût d'une rentrée sociale explosive ? Depuis plusieurs jours, des appels à manifester, ce samedi 10 septembre, sont apparus sur les réseaux sociaux.

Au coeur des griefs, de nombreuses préoccupations économiques et de pouvoir d'achat sur fond d'inflation et de crise énergétique.

De quoi rappeler les grandes heures des gilets jaunes mobilisés samedi après samedi à la fin de l'année 2018 et tout au long de l'année 2019.

Sur Facebook, des participants de plusieurs groupes se revendiquant du mouvement ont d'ailleurs fait part de leur participation. La mobilisation réelle restait toutefois difficile à quantifier entre les personnes se disant intéressées par ces mobilisations et celles vraiment décidées à y participer.

Quoi qu'il en soit, «le but est d'occuper le plus longtemps les rues de Paris à partir du 10 septembre ! On est pas là pour danser et chanter mais pour se révolter», peut-on lire sur un tract partagé sur le groupe Facebook «septembre noir».

La mobilisation constituera-t-elle une forme de répétition générale ? A voir. Hors des réseaux, des voix plus officielles, émanant notamment des corps intermédiaires, battent néanmoins elles aussi le rappel.

Les syndicats et la gauche aussi aux aguets

Parmi elles, la CGT qui a lancé un appel à manifester le 29 septembre prochain. «Fin de l'abondance pour le patronat et tous ceux qui ont profité de la crise et qui continuent la course infernale aux profits. Les travailleurs et travailleuses ne peuvent plus se contenter de miettes issues de leur production», fustige le syndicat dans un communiqué.

Interviewé jeudi sur RTL, le patron de la CFDT, Laurent Berger a lui aussi tenu à lancer un message au gouvernement sur l'épineux dossier des retraites : «Je le dis au gouvernement et je le dirai au président de la République. Lancer de façon verticale et brutale, le report de l’âge légal de départ en retraite, c’est mettre le feu au pays».

Du côté des politiques, et plus particulièrement à gauche de la gauche, La France insoumise espère aussi pouvoir porter les opposants dans la rue.

Attendu ce samedi à la Fête de l'Humanité, le chef de file des insoumis avait déjà prévenu il y a une semaine depuis la Braderie de Lille : «Il faut que vous vous prépariez, dès que vous entendrez la date, à vous précipiter pour faire une immense marche sur Paris, c'est le moyen de faire la démonstration de force».