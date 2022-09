Prolongement de la ligne 1 vers Fontenay-sous-Bois : la fronde continue contre le projet

Une nouvelle mobilisation des opposants au projet de prolongement de la ligne 1 a eu lieu ce week-end, un peu plus de 4 mois après que la commission d'enquête a émis un avis défavorable. Ile-de-France Mobilités maintient sa position et continue de soutenir ce projet.

La fronde continue contre le projet de prolongement de la ligne 1 vers Fontenay-sous-Bois (94). Plusieurs dizaines de personnes – militants associatifs, défenseurs de l’environnement ou simples riverains – se sont rassemblées ce samedi dans le bois de Vincennes pour dénoncer l’abattage d'arbres qu'ils qualifient de «centenaires», nécessaire à la tenue des futurs travaux.

Bois de Vincennes



Oui au prolongement du métro



Non aux destructions du bois



Forte mobilisation des associations pour défendre les arbres, la nature, les animaux



et ce vivant si maltraité par tous ces projets bétonneurs



Une vieille forêt de chênes plus que centenaires pic.twitter.com/Xn5BaA0kJD — France Nature Environnement Paris (@FNE_Paris) September 10, 2022

Une centaine d'arbres abattus

Selon eux, 130 chênes centenaires devront être abattus si le projet est mené à son terme, ainsi que «plusieurs centaines d'autres» tout aussi importants d'un point de vue écologique, selon Georges Feterman, le président de l’association A.R.B.R.E.S. Des arbres qui se trouvent actuellement dans le bois de Vincennes (12e) entre l'actuel terminus de la ligne 1, à Château de Vincennes, et la station suivante, Les Rigollots, à Fontenay-sous-Bois, qui sera construite si le projet est validé.

Dans une pétition mise en ligne sur change.org il y a près d'un an, ces opposants au projet dénonçaient déjà une «emprise de chantier [...] estimée à 20.000 m2». Soit «la superficie d’environ 100 terrains de tennis» qui risquent d'«être déboisés et partiellement bétonnés».

Eux plaident pour choisir des projets alternatifs : «utiliser la ligne déjà existante à l’arrière gare du château de Vincennes qui relie le terminus actuel à la station de maintenance de Fontenay-sous-Bois», «privilégier une ligne de tramway au parcours plus flexible», ou encore «investir les 1,5 milliard d’euros du projet dans la modernisation du RER A qui suit exactement le même parcours que la ligne 1 en plus rapide».

Un projet toujours d'actualité

Contacté à ce sujet, Ile-de-France Mobilités (IDFM) maintient sa position en faveur de ce prologement du métro dans l'est de la capitale, zone résidentielle aujourd'hui jugée enclavée. Mais concède n'avoir aucune nouvelle depuis l'avis défavorable de la commission d'enquête publique sur le soutien ou non à ce stade de la préfète du Val-de-Marne, Sophie Thibault, et donc plus largement de l'Etat, pour mener à bien ce projet estimé à 1,7 milliard d'euros.

Un prolongement pourtant «très important», comme l'avait souligné IDFM en mai dernier, tant il permettrait «de désenclaver l’est de Vincennes en manque de transports en commun». D'autant plus qu'il avait reçu le soutien du gouvernement fin 2021, alors que la ministre déléguée chargée du Logement de l'époque, Emmanuelle Wargon, avait assuré que le projet serait inscrit «au volet transport du contrat de plan Etat-Région» dès que celui-ci «serait prêt».

Un projet qui a également le soutien de la population et des élus locaux, selon IDFM. Notamment celui du maire communiste de Montreuil, Patrice Bessac, qui avait longuement vanté l'intérêt du prolongement pour «réduire la part de la voiture particulière» mais aussi pour desservir «des quartiers populaires», dans lesquels «les gens ne peuvent pas investir énormément d'argent dans les transports».

En juillet dernier, il avait écrit – soutenu par les maires de Fontenay-sous-Bois et de Vincennes mais aussi par les présidents des départements du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis – à la Première ministre Elisabeth Borne, réclamant à celle qui fut la présidente-directrice de la RATP de «donner les moyens à ce projet structurant pour le développement des transports en Ile-de-France de voir le jour dans un délai raisonnable».

Et d'assurer : «pour lutter contre le réchauffement climatique, désenclaver certains de nos quartiers et permettre à nos habitants un meilleur accès à l’ensemble du réseau de transports franciliens, nous disons que le prolongement de la ligne 1 du métro est indispensable».