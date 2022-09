Paris : une jeune femme violée dans sa voiture par un SDF

Une jeune femme de 34 ans a été battue et violée à l'intérieur de son véhicule dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 septembre. L'auteur du crime, un SDF de 27 ans, a été arrêté.

Un effroyable drame en pleine Capitale. C'est sur les quais de Seine du 13e arrondissement qu'une jeune femme a été violée, dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 septembre, alors qu'elle se trouvait à l'intérieur de son véhicule, dans l'avenue Pierre Mendes.

Vers 3 heures du matin, la victime de 34 ans venait d'entrer dans sa voiture lorsqu'un inconnu s'y est introduit de force. Avant même qu'elle ne puisse réagir, la jeune femme a été étranglée puis assenée de plusieurs coups-de-poing par son agresseur, avant que celui-ci ne la viole à l'usage de ses doigts.

L'agresseur frappe une nouvelle fois sa victime après l'avoir violée

Le SDF de 27 ans a ensuite forcé la conductrice à lui laisser les clés de sa voiture, ainsi que le code de son téléphone portable. Alors que la jeune femme avait profité d'un instant d'inattention pour sortir du véhicule, elle a été rattrapée par le jeune agresseur, qui l'a plaquée contre le capot avant de la rouer de coups une nouvelle fois, en pleine rue.

C'est à ce moment que l'assaillant a été surpris par quatre passants, qui se sont interposés entre la victime et lui. Le jeune homme a alors pris la fuite, laissant sa victime se réfugier dans un bar voisin.

Dans ce même établissement, les fonctionnaires de police l'ont pris en charge à la suite d'un signalement survenu à 3h50. La jeune femme a été emmenée à l'hôpital et entendue par les enquêteurs. Après avoir reçu l'alerte, une patrouille de policiers s'est mise à la recherche du violeur, grâce à la description d'un homme portant une veste camouflage et un jean bleu.

Le violeur arrêté en état d'ivresse trente minutes après le signalement

Une recherche fructueuse pour les forces de l'ordre, qui ont appréhendé le violeur moins d'une demi-heure après l'alerte, à l'angle de la rue Fulton et du quai d'Austerlitz : «Il portait un jean bleu et un tee-shirt et transportait un sac en plastique (...) En regardant à l’intérieur, les policiers ont découvert la même veste militaire qui se trouvait sur les épaules du violeur», a déclaré une source proche du dossier.

Le jeune homme de nationalité tchadienne était sous l'emprise de l'alcool lors de son arrestation. Il a été placé en cellule de dégrisement, avant d'être entendu dans les prochaines quarante-huit heures.