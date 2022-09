Emmanuel Macron en Vendée pour la réforme de la voie professionnelle

Emmanuel Macron doit se rendre aux Sables-d’Olonne (Vendée) ce mardi, afin de mettre en avant sa vision de la voie professionnelle dans l’enseignement. Un projet de réforme est prêt.

Un «chantier particulièrement important» du nouveau quinquennat. Emmanuel Macron doit présenter ce mardi son projet de réforme de la voie professionnelle pour les étudiants. Il va ainsi se déplacer aux Sables-d’Olonne (Vendée), au lycée des métiers du nautisme, de l'automobile et de l'industrie Eric-Tabarly, accompagné du ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye et de la ministre chargée de l'Enseignement et de la Formation professionnels, Carole Grandjean.

Le chef de l’Etat en profitera pour présenter trois axes afin d’améliorer la filière professionnelle, a détaillé l’Elysée : «comment rendre plus attractifs les lycées professionnels, comment améliorer l’insertion professionnelle et comment améliorer la poursuite d'études des jeunes de la voie professionnelle».

Les syndicats remontés contre le projet

Emmanuel Macron avait affirmé fin août vouloir transformer la filière, en liant fortement les lycées et le monde professionnel. Il s’était prononcé pour développer «les temps de stage d’au moins 50 %» et mieux les rémunérer, tout en recrutant davantage de professeurs issus du monde du travail.

Les syndicats de l'enseignement professionnel ont d’ores et déjà fait part de leur inquiétude face à cette réforme. Leur intersyndicale a dénoncé un «projet de désorganisation de la voie professionnelle scolaire». Le SNUEP-FSU a même estimé qu’il s’agissait d’une instrumentalisation pour orienter les jeunes gens «vers des métiers pénibles qui peinent à recruter». Il a également dénoncé le fait que les élèves passeront moins de temps à l’école pour répondre «aux besoins immédiats de certaines entreprises» en «abandonnant (leur) ambition scolaire».

L'Elysée a répliqué en assurant qu’aucune menace n’existe, mais plutôt la volonté «de travailler au renforcement de cette voie, pour en faire une vraie voie de réussite».

Pour rappel, moins d'un tiers des lycéens, soit environ 630.000 élèves, sont scolarisés en lycée professionnel.