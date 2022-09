Paris : un coup de propre prévu sur la place de la Concorde avant les Jeux Olympiques

Jugée décrépite, la grandiose place de la Concorde n'échappe pas aux critiques concernant son état général. La municipalité parisienne vient d'annoncer ce mardi 13 septembre qu'une restauration serait entreprise avant les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Si tout le monde s'accorde à dire que la place de la Concorde est en mauvais état, à tel point qu'une pétition avait été lancée à ce sujet au printemps, il n'a en effet pas échappé à la municipalité parisienne que celle-ci nécessitait un coup de propre. Une restauration de deux des huit guérites de la place et des deux fontaines, a été annoncée ce mardi.

Des travaux entrepris l'été prochain

«La place de la Concorde est une place éminemment patrimoniale», a rappelé ce mardi Karen Taïeb, l'adjointe à la mairie de Paris chargée du patrimoine, avant de confirmer que les guérites et les fontaines seraient bien restaurées dans les années à venir. Et ce, en deux temps.

Dans un premier temps, avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, seules deux des huit guérites de la place – noircies par la pollution et particulièrement abîmées par le temps qui passe – seront rénovées pour un budget de 600.000 euros, dont 187.500 euros financés par la Fondation du Patrimoine.

Il s'agit des guérites dites de Lille et de Strasbourg, qui se trouvent devant le Musée de la marine et le Musée du Jeu de paume. Pendant près d'un an, entre l'été 2023 et le printemps 2024, ces deux petits bâtiments qui possèdent d'important éléments sculptés seront remis à neuf.

Pourquoi seulement celles-ci ? «La place de la Concorde sera vraisemblablement un site occupé pendant les JO, et les seules guérites visibles seront celles-là», répond l'élue parisienne, qui assure que «les autres le seront dans un deuxième temps», «après les Jeux Olympiques».

Quid des deux fontaines ? Celles-ci seront également rénovées dans leur partie extérieure avant les JO pour un montant compris entre 700.000 et 900.000 euros, avant qu'une restauration plus profonde, «des locaux techniques», «de l’étanchéité de la vasque» et «de la partie fontainerie», soit entreprise plus tard, a détaillé l'adjointe.

«Après les Jeux Olympiques, la Ville de Paris lancera la rénovation des installations techniques et du système de traitement de l'eau. Cette opération vise à réduire les dépôts de calcite et la consommation de l’eau», communique-t-on à l'Hôtel de Ville.

Une remise en place des réverbères

En parallèle, une remise en place des réverbères – dont certains sont très abîmés – est également prévue avant les JO. «Dix-sept le seront à très court terme», a précisé Jacques Baudrier, l'adjoint à la mairie de Paris chargé du suivi des chantiers et de la coordination des travaux sur l'espace public.

Par ailleurs, d'autres petits mais nécessaires travaux seront réalisés sur la place de la Concorde dans un avenir très proche, comme la réfection des trottoirs ou le remplacement des feux tricolores – dont certains ont été retirés et jamais remplacés. «Tous les matériels neufs ont été commandés», a affirmé l'élu ce mardi.

A noter enfin que l'obélisque de Louxor qui trône au centre de la place, propriété de l'Etat et plus particulièrement du ministère de la Culture, a été entièrement restauré au cours de l'année 2022. Un nettoyage complet réalisé par l'entreprise allemande Kärcher, qui a elle-même financé les travaux dans le cadre d'une opération de mécénat.