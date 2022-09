Saint-Chamond : la mosquée Millî Görüs retirée des journées du patrimoine

La mosquée de Saint-Chamond (Loire), affiliée à l’association turque Millî Görüs, a été retirée des bâtiments mis en avant pour les journées européennes du patrimoine qui ont lieu ce week-end.

Une décision qui fait débat. Alors que la mosquée de Saint-Chamond (Loire) était présente sur la brochure des lieux à visiter pour les Journées européennes du patrimoine (17 et 18 septembre), celle-ci a finalement été retirée du site officiel de cet événement, tenu par le gouvernement.

Depuis plusieurs années, l’élue locale Isabelle Surply (groupe régional Libertés, Identité, Souveraineté) militait pour son retrait et alertait sur l’association Millî Görüs. Rappelant dans un courrier au maire de la ville que Gabriel Attal, alors porte-parole du gouvernement, l’avait qualifiée en avril 2021 d’«association qui va à l’encontre des valeurs de la République, qui se bat contre les valeurs de la République, contre l’égalité entre les femmes et les hommes, contre la dignité humaine» et avait précisé qu’«évidemment qu’elle n’a pas vocation à organiser des activités, à exister dans la République», elle s’était insurgée de la voir mise en avant à travers les Journées européennes du patrimoine.

la ville maintient sa volonté de promouvoir l'édifice

«Il faut désormais mettre fin publiquement à l’implantation de cette idéologie mortifère, cesser de lui dérouler le tapis rouge car elle n’est pas la bienvenue en France» avait-elle notamment écrit, dans un texte que CNEWS a pu consulter. «En ne prenant pas la moindre décision coercitive si petite soit-elle, vous participez plus ou moins activement à la diffusion de la pensée séparatiste islamiste et de fait, aux futures commissions d’actes violents qui s’inspirent de tous ces courants islamistes malsains qui pullulent en France», a-t-elle adressé au maire, Hervé Reynaud.

Pour rappel, l’association Millî Görüs, connue pour ses accointances avec le pouvoir politique turc et accusée de défendre un islam politique, a refusé de signer la Charte des principes pour l’islam de France, visant à proscrire «l'ingérence» d'États étrangers et à réaffirmer la «compatibilité» de l'islam avec les valeurs de la République française.

Depuis ce week-end, le ministère de l’Intérieur a ainsi retiré la mosquée du site officiel des Journées du patrimoine. Ce qui n’est pas le cas de la ville de Saint-Chamond, qui maintient sa volonté de promouvoir l’édifice. Les membres de l’association Milî Görüs pourraient donc faire visiter la mosquée les 17 et 18 septembre prochain.

une autre mosquée milli gorus de l'isère référencée

«Cette mosquée, ses dirigeants et ses fidèles, entretiennent de très bons rapports avec la ville de Saint-Chamond et ses habitants. Dès lors, aucun élément probant ne pouvait justifier une interdiction ou une annulation de cette manifestation au programme des Journées européennes du patrimoine», s’est justifiée la mairie dans un communiqué transmis à CNEWS. Et d’ajouter, concernant le retrait de la mention de cette manifestation sur le site du ministère : «d’après nos informations, ce retrait est dû au fait que la structure Millî Görüş ait refusé de signer la Charte des principes de l'islam de France. Il est à noter que la visite de cette mosquée est inscrite au programme des Journées européennes du patrimoine de Saint-Chamond depuis plusieurs éditions maintenant, sans que cela n’ait posé aucun souci».

Par ailleurs, une autre mosquée tenue par l’association Millî Görus, la mosquée Hicret au Péage-de-Roussillon (Isère), figure toujours parmi les édifices proposés pour les Journées du patrimoine, sur le site du gouvernement.