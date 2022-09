Harmonie Mutuelle Semi de Paris : les inscriptions sont ouvertes pour l'édition 2023

Pas de répit pour les coureurs. L'Harmonie Mutuelle Semi de Paris vient d'ouvrir ce mercredi 14 septembre les inscriptions pour l'édition 2023, qui se tiendra le dimanche 5 mars prochain.

«Que tu sois un coureur encore un peu novice ou un acharné du bitume, l’Harmonie Mutuelle Semi de Paris est fait pour toi», promettent les organisateurs du semi-marathon de Paris, rendez-vous incontournable pour les férus de course à pied, dont les inscriptions viennent de s'ouvrir ce mercredi.

Un tarif préférentiel pour les premiers inscrits

Une course mythique de 21,097km au cœur de la capitale entre les célèbres monuments parisiens et le Bois de Vincennes, à laquelle participent plus de 40.000 personnes chaque année. Et un bel avant-goût avant le Marathon de Paris, organisé un mois plus tard.

Pour s'inscrire, il suffit de se connecter sur la plate-forme d'inscription Time To, également accessible via le site officiel du Semi de Paris, et de s'y créer un compte. Chaque inscription donnera le droit à un guide d'entraînement avant la course, ainsi qu'à un t-shirt et des goodies lors du retrait du dossard, et bien sûr, à une médaille à l'arrivée.

Et premiers arrivés, premiers servis, puisque le dossard coûte 54 euros en tarif «first» pour les tout premiers inscrits, puis 60 euros jusqu'au 6 novembre, 65 euros jusqu'au 24 janvier et enfin, 69 euros jusqu'à l'épuisement des dossards, s'il en reste !

Côté parcours, si celui-ci n'a pas encore été validé six mois avant le top départ, il ne devrait pas beaucoup varier par rapport aux années précédentes.

Depuis plusieurs années, le départ du Semi de Paris était donné rive gauche au niveau de la Gare d'Austerlitz (13e) avant de s'élancer rive droite jusqu'à la Bastille, avant de faire une grande boucle dans le bois de Vincennes (12e) pour une arrivée au niveau de la bibliothèque François-Mitterrand (BNF).