Nouveau frelon qui est arrivé en France : piqure douloureuse, aspect … tout ce que l’on sait

Après l'asiatique, le frelon oriental a été détecté pour la première fois en France, à Marseille (Bouches-du-Rhône), et récemment en Espagne. Connu sous le nom de «vespa orientalis», ce frelon représente une menace pour la biodiversité et sa piqûre est très douloureuse.

Un nouveau venu pour le moins encombrant. Découvert en septembre 2021 à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, par Gérard Filippi, Alain Coache et Bruno Gereys, chercheurs du laboratoire d'entomologie Ecotonia, le frelon oriental, connu sous le nom de «vespa orientalis» a refait parler de lui. Il y a quelques jours, il a été localisé dans le port de Barcelone.

Très proche du frelon européen, la vespa orientalis mâle mesure environ 2,5 cm. Les reines ont une taille plus grande et peuvent atteindre 3,5 cm.

Detectats per primer cop a Catalunya exemplars de vespa oriental en l'àmbit del Port de Barcelona





Com en el cas d’altres #EspèciesInvasores, la via d’entrada principal d’aquesta vespa és a través del transport de mercaderies





Roger Vila- Bionet





Més

