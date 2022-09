Chèque énergie 2022 : montant, bénéficiaires... Tout ce qu'il faut savoir

La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé, mercredi 14 septembre, le versement de nouveaux chèques énergie pour faire face à la hausse des prix du gaz et de l'électricité.

Un nouveau coup de pouce. Mercredi, Elisabeth Borne a annoncé la prolongation, en 2023, du bouclier tarifaire qui comprendra une hausse limitée à 15 % des tarifs du gaz et de l'électricité. Par ailleurs, des nouveaux «chèques énergie exceptionnels» seront versés à quelque 12 millions de foyers à la fin de l'année. Quel est le montant de ce nouveau chèque énergie ? Qui est concerné ?

une aide de 100 a 200 euros

Pour les foyers les plus modestes, le chèque énergie sera d'un montant de 200 euros et de 100 euros pour les familles plus aisées. «Une mère seule avec deux enfants qui gagne le Smic touchera un chèque énergie exceptionnel de 200 euros et un couple de travailleurs avec un revenu cumulé de 3.000 euros net par mois et deux enfants à charge bénéficiera d’une aide de 100 euros», a expliqué la Première ministre, à titre d'exemple.

quel foyers concernes ?

L'Etat indique que 12 millions de foyers bénéficieront de cette nouvelle aide soit «40 % des foyers les plus modestes». Le coût du chèque énergie s'élève à 1,8 milliard d'euros. «Très tôt, nous avons pris des mesures fortes pour protéger les Français. Mais chacun le sait, et il faut aussi le dire de manière transparente : ces mesures ont un coût pour nos finances publiques» a insisté Elisabeth Borne.

Mais concrètement, qui va bénéficier de ce dispositif ? «On va préciser les choses», a déclaré Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, sur franceinfo ce jeudi matin lui qui travaille justement sur un barème.

Par ailleurs, pour les 1,4 million de Français qui se chauffent au fioul : l'Etat «travaille sur une aide» qui «irait de 100 à 200 euros» a annoncé l'ancien porte-parole du gouvernement. Cette aide supplémentaire, sera versée à partir du mois de novembre et pourra se cumuler avec le chèque énergie.

En attendant, le gouvernement a déclaré que le chèque énergie sera, lui, quoi qu'il en soit versé «d'ici à la fin de l'année». Par ailleurs, une campagne de communication ayant pour slogan «chaque geste compte», pour inciter aux économies d'énergie, sera prochainement lancée.