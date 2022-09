Le parti Horizons fait sa rentrée, l’affinement de sa ligne politique en ligne de mire

Horizons effectue sa rentrée politique les 15 et 16 septembre à Fontainebleau. Des journées parlementaires qui permettront de définir clairement la ligne du parti présidé par Edouard Philippe.

Une étape importante pour Horizons. Le parti organise sa rentrée politique aujourd'hui et demain à Fontainebleau. Avec un programme riche en réflexion pour les parlementaires.

«C’est un moment charnière qui va permettre aux députés de tirer le bilan de la période de rodage de notre groupe, aussi bien en notre sein que dans celui de la majorité», analyse pour CNEWS Thomas Mesnier, député Horizons de la 1ere circonscription de Charente.

Définir une ligne

Très jeune dans la sphère politique, le parti Horizons, fondé en octobre 2021, va se servir de cette rentrée politique pour «continuer la structuration et l’animation sur l’ensemble du territoire et dans ses forces militantes», indique l’élu.

C’est également l’occasion pour le parti de définir sa ligne sur le «court, moyen et long terme». En effet, «au fil de l’eau», le parti va «prendre des positions sur certains sujets politiques», et «devenir un moteur et une force de proposition».

En parallèle de cette réunion des parlementaires, «l’Assemblée des maires» élira, elle, son président, qui prendra la fonction de vice-président au sein du parti.

La première journée de cette rentrée politique s’achèvera avec les interventions d’Edouard Philippe, le président du parti, et de la Première ministre Elisabeth Borne.

Pour rappel, un an après sa création, Horizons est déjà fort d’un maillage local d’élus. Lors des dernières élections législatives, le parti avait remporté 28 sièges à l’Assemblée nationale.

Un nombre suffisant pour créer un groupe, le seuil étant fixé à 15 élus. L’objectif est désormais d’affiner sa voix et affirmer son positionnement dans la majorité présidentielle.