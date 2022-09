Cancer des enfants : une nouvelle grande course pour dire non

La 11e édition de la grande course contre le cancer des enfants se déroulera le dimanche 25 septembre à Saint-Cloud.

Des foulées solidaires. Le week-end prochain, l'association Imagine for Margo, créée en 2011, organisera sa désormais traditionnelle course contre le cancer des enfants. Elle se déroulera dans le domaine national Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), mais il sera aussi possible de participer de manière connectée. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à ce soir, minuit.

L'objectif ? financer la recherche

L'événement est partie intégrante de Septembre en or, la grande initiative nationale visant à mettre le cancer de l'enfant au centre de l'attention, tout en récoltant des fonds pour la recherche.

Aujourd'hui c'est la #rentrée et c'est aussi le 1er jour de #SeptembreEnOr





Ensemble, faisons la guerre au cancer, 1re cause de décès par maladie chez les enfants en France et en Europe





GO, FIGHT, WIN pour un monde avec des #EnfantsSansCancer — Imagine for Margo (@ImagineforMargo) September 1, 2022

Concernant la course à proprement parler, différents formats sont proposés : 5 ou 10 kilomètres, ou encore une marche de 5 kilomètres. L'ouverture du village se fera dès 8h du matin, avec un départ prévu à 10h.

Pour valider son inscription, chaque participant a pour mission de collecter un minimum de 200 euros de dons. La limite est fixée à mercredi soir, mais une fois le palier de 200 euros passé, les dons pourront continuer à affluer jusqu'à la fin du mois d'octobre. Evidemment, 100% des sommes collectées seront ensuite affectés à des programmes de recherche innovants, sélectionnés chaque année en amont de la course avec des experts scientifiques.

Un «Live» sur Internet pour vivre l'événement à distance

Pendant l'événement, chacun pourra également se connecter au «Live» de la course sur Internet pour la vivre à distance. Des cours de sport seront aussi proposés à ceux qui ne souhaitent ni marcher ni courir.

L'an dernier, la dixième édition, très réussie, avait permis de collecter plus de 2 millions d’euros. Ces sommes sont cruciales alors que, chaque année, un cancer est diagnostiqué à 2.500 enfants et ados. Pour 20% d’entre eux, l'issue est fatale et le seul espoir réside dans les progrès de la science.

Il est également possible de faire un don à l'association Imagine for Margo, tout au long de l'année, ici.