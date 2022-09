«Eole» : la mise en service du RER E jusqu'à Nanterre décalée à juin 2024

Initialement prévu pour fin 2023, le prolongement du RER E jusqu'à La Défense et Nanterre, dans les Hauts-de-Seine (92), ne sera pas prêt avant 2024. A cette date, le projet «Eole» sera doté de 3 nouvelles stations.

In extremis pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les 3 stations Porte Maillot (17e), La Défense (92) et Nanterre-La Folie (92) ne verront pas le jour «avant le printemps 2024» selon Valérie Pécresse, la présidente de la région et d'Ile-de-France Mobilités (IDFM). Soit avec près d'un an de retard sur le calendrier initial.

«Tout sera fait [...] pour les JO»

Car si – comme l'a indiqué le directeur du projet Eole Xavier Gruz dans l'émission Parigo – «l'infrastructure sera bien terminée fin 2023», il restera encore à «brancher la voie, la caténaire et la signalisation à l’ensemble du réseau pour pouvoir commencer les essais et s’assurer que les trains fonctionnement bien».

Fin 2023, début 2024, il faudra encore vérifier «toutes les procédures d’autorisation» liées à la sécurité de la ligne, avant de commencer à s'inquiéter de l'arrivée des nouveaux trains et du recrutement du personnel. «Tout sera fait pour qu'on soit prêts pour les JO», a-t-il ainsi expliqué sur France 3.

Une information confirmée par Valérie Pécresse, qui a assuré qu'Alstom devait tenir ses engagements concernant la livraison de nouveaux trains. Et de souligner : «Alstom a confirmé que les RER Nouvelle Génération [dits «NG»] seraient livrés à temps pour le prolongement du RER E à La Défense, c'est-à-dire au printemps 2024».

En outre, la présidente d'IDFM a insisté sur «l'absolue nécessité» d'achever le prolongement du RER E à l'ouest, dont la livraison ne cesse d'être repoussée et qui connaît déjà un surcoût important. Si le projet Eole est désormais prévu pour juin 2024 jusqu'à La Défense, le prolongement jusqu'à Mantes-la-Jolie (78) est quant à lui toujours prévu pour 2025.