LFI : Adrien Quatennens, visé par une main courante de son épouse, se met «en retrait» de sa fonction de coordinateur du parti

Adrien Quatennens, coordinateur de La France insoumise, a annoncé ce dimanche 18 septembre se mettre «en retrait» de ses fonctions au sein du parti, après la révélation par la presse d'une main courante le visant déposée par son épouse.

Il est sorti du silence. Quelques jours après des révélations de presse selon lesquelles sa femme a déposé une main courante contre lui au commissariat, Adrien Quatennens a annoncé ce dimanche se mettre «en retrait» de sa fonction de coordinateur de La France insoumise.

Bonjour à tout·e·s, après les événements de cette semaine et dans un souci de transparence et d'apaisement, voici ma déclaration officielle. pic.twitter.com/ykwswNB4F5 — Adrien Quatennens (@AQuatennens) September 18, 2022

Le député du Nord explique dans un communiqué vouloir «protéger le mouvement, ses militants, et toutes celles et ceux qui comptent beaucoup pour [lui]».

Adrien Quatennens revient également sur les faits qui ont, selon lui, conduit son épouse à déposer cette main courante. Dans un contexte de séparation, il avoue avoir eu « des disputes» avec sa femme, qui souhaite mettre fin à leur couple au bout de treize ans.

Durant l'une d'elles, «je lui ai pris son téléphone portable», explique-t-il. «Voulant le récupérer, elle m'a sauté sur le dos. Je me suis dégagé et, en me relâchant, elle s'est cognée le coude», détaille-t-il.

Le député relate également «de trop nombreux messages [...] pour tenter de la convaincre [de rester]». Enfin, il revient sur «un autre fait datant d'un an», à savoir une «gifle» donnée à son épouse «dans un contexte d'extrême tension».