Moselle : un homme de 22 ans tué par balles en pleine rue

Un homme de 22 ans est décédé après avoir été blessé par balles dans la nuit de samedi à dimanche, à Vitry-sur-Orne (Moselle). Une enquête pour «homicide volontaire» a été ouverte par le parquet de Thionville.

Le choc dans la petite cité mosellane. Dans la nuit de samedi à dimanche, la commune de Vitry-sur-Orne, en Moselle, a été le théâtre d'un effroyable crime. Un jeune homme de 22 ans, habitant de la commune, a été abattu par arme à feu en pleine rue.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les faits se seraient déroulés vers 1h30 du matin, dans une rue de Vitry-sur-Orne, située à l'ouest du département. Selon les informations du Républicain Lorrain, c'est une habitante de la cité Vallange qui a entendu six détonations en pleine nuit.

ENQUÊTE OUVERTE POUR «HOMICIDE INVOLONTAIRE»

«J’en ai entendu une première puis cinq autres d’affilée et une voiture a démarré à grande vitesse. J’ai ouvert immédiatement le store de ma chambre mais je n'ai rien vu», décrit-elle. Avant de poursuivre : «Au bruit des pneus, avec mon époux, nous nous sommes dit qu’il venait sans doute d’y avoir un acte de vandalisme dans la cité. Jamais nous n’aurions imaginé qu’il s’agissait d’une fusillade».

L'homme, blessé en bas de son immeuble, n'a pu être sauvé par les secours qui ont constaté son décès une heure après leur intervention. La rue a été bloquée jusqu'aux environs de 7h ce dimanche matin.

«L'autopsie permettra d'éclairer les causes du décès», a déclaré le procureur de la République de Thionville, Brice Partouche. Le parquet a ouvert une enquête pour «homicide volontaire», selon des sources concordantes à l'AFP.

«Nous ne laisserons jamais la violence s'installer sur notre territoire. Il n'y a pas de fatalité. Certains ont baissé les bras. Pas nous. Je me battrai pour plus de forces de l'ordre sur notre territoire. Pensée aux habitants», s'est ému Laurent Jacobelli, député RN de Moselle et porte-parole du parti, sur les réseaux sociaux.