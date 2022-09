Paris : entre l'héliport d'Issy et l'Aquaboulevard, le quartier va faire peau neuve

C'est une enclave parisienne située de l'autre côté du périphérique. Tout autour de l'Aquaboulevard, dans le 15e arrondissement, le quartier va être entièrement réhabilité, afin de créer de nouveaux logements et relancer l'attractivité commerciale.

Coincé entre le boulevard périphérique et Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine (92), le quartier situé autour du célèbre parc aquatique Aquaboulevard va faire peau neuve, avec la rénovation de la cité HLM des Frères-Voisin, la construction de nouveaux logements et l'agrandissement du parc Suzanne-Lenglen.

3,5 hectares de nature à récupérer

Un projet d'envergure estimé à 40.000 m2, qui comprend la construction de près de 25.000 m2 de logements privés et sociaux, mais aussi de bureaux, la reconstruction du cinéma Gaumont ainsi que la rénovation de l'Aquaboulevard. Le tout, alors que l'héliport de Paris-Issy-les-Moulineaux doit se délester de 3,5 hectares au profit de la Ville de Paris.

Un point qui met tout le monde d'accord, tant la municipalité parisienne qui porte cette réhabilitation que le maire du 15e arrondissement Phillippe Goujon. Tous avaient l'ambition de réduire les nuisances causées par les hélicoptères qui ne cessent d'atterrir et de décoller de ce héliport et de désenclaver ce quartier parisien un peu isolé.

«L'ambition du projet vise ainsi à étendre le parc Lenglen vers Paris sur l’emprise de l’héliport, à requalifier le site en densifiant les végétaux et en renforçant les écosystèmes et à le désenclaver afin d’offrir aux Parisiens, aux sportifs et aux flâneurs un renouveau de ce lieu sportif et d’agrément», peut-on d'ailleurs lire sur le site de la Ville.

Un beau projet pour le quartier d’Aquaboulevard #Paris15. Un nouveau parc de 3,5ha, rénovation de l’existant, 300 logements sans densification du bâti, des nouvelles traverses pour aérer les îlots. Exactement l’urbanisme bioclimatique que nous voulons. C’est possible pic.twitter.com/1VOd6iLHrm — Emile Meunier (@emilemeunier) September 18, 2022

Même satisfaction du côté des élus écologistes de Paris, à l'instar d'Emile Meunier, qui vante ce «beau projet pour le quartier d’Aquaboulevard», avec «un nouveau parc de 3,5 hectares, la rénovation de l’existant, 300 logements sans densification du bâti, des nouvelles traverses pour aérer les îlots».

L'Aquaboulevard transformé

Et il y avait urgence à agir tant le site, très bétonné, était devenu un îlot de chaleur. Tout comme l'Aquaboulevard, piscine qualifiée de «passoire thermique», parmi «les plus consommatrices d’énergie de la région parisienne» et offrant «de grands volumes très largement inexploités».

Jusqu’au 1er octobre, une concertation préalable facultative est d'ailleurs organisée par les sociétés Woodwater et Le Sextant, maitres d’ouvrage du projet de réaménagement du site. Elles souhaitent «transformer le site de l’Aquaboulevard en un quartier vivant et animé».

Pour le reste, il faudra encore attendre, puisque le contrat qui lie l'héliport et la municipalité n'arrive pas à son terme avant 2024. Si une première concertation réglementaire sera lancée au cours du mois d'octobre sur le projet de réaménagement et d’extension du parc Lenglen, les travaux ne commenceront pas avant 2025 selon la municipalité.