Paris : hausse de la délinquance ou retour aux chiffres d'avant Covid ?

Les faits de délinquance ont explosé au premier semestre 2022 par rapport à la même période l'an passé, selon les chiffres divulgués ce week-end par la préfecture de police de Paris. Faut-il y voir une hausse de la délinquance ou un retour à la situation ?

Les chiffres de la délinquance de la préfecture de police de Paris sont en nette hausse depuis le début de l'année, comparé à l'an passé. Une situation que l'institution impute à un certain «retour à la normale» depuis la crise sanitaire du Covid-19.

Vers un retour à la normale ?

«La vie parisienne a repris son cours après deux années marquées par la crise sanitaire», avance la préfecture de police de Paris dans un communiqué diffusé ce samedi 17 septembre, soulignant que «les lieux publics [avaient] retrouvé une fréquentation proche de la normale», et ce, notamment en raison du «retour des touristes à Paris».

Consultez notre communiqué de presse sur l'évolution de la délinquance à #Paris au cours du premier semestre 2022. #VotreSécuritéNotreQuotidien pic.twitter.com/2v4y8PXivo — Préfecture de Police (@prefpolice) September 17, 2022

Dans les chiffres, ce «retour à la normale» est marqué par une hausse de 16,20 % des atteintes volontaires à l’intégrité physique pour le premier semestre 2022 par rapport à la même période en 2021.

Plus impressionnants encore, les chiffres concernant les atteintes non crapuleuses – c'est-à-dire les rixes, bagarres, et autres violences physiques qui ne sont pas liées à l’appropriation frauduleuse de biens – sont en augmentation de 26,29 %. Avec 10.322 faits recensés en 2022 contre 8.173 faits en 2021.

Les attaques aux biens en hausse de 27 %

Même constat du côté des attaques aux biens, qui enregistrent une hausse de 27 % par rapport à l’année dernière selon la PP, avec 96.126 faits en 2022 contre 75.618 en 2021.

Pour la PP, celles-ci s’inscrivent justement «dans un retour à la vie antérieure» non concernée par diverses «restrictions et fermetures de lieux habituellement ouverts au public».

Signe, selon l'institution, que «la capitale a retrouvé son attractivité touristique et une fréquentation normale».

Une plus forte présence policière

Pour autant, la préfecture de police de Paris assure que «la mobilisation sans faille des services enquêteurs se traduit par un volume d’affaires élucidées en augmentation, notamment en matière de cambriolages». Mobilisation qui se traduit par un taux d’élucidation des services d’investigation «en hausse de 12,54 % par rapport au premier semestre 2021».

En parallèle, la PP promet un «engagement fort et constant des services sur la voie publique», qui a déjà eu pour effet «une forte hausse de 22 % des infractions relevées dans certains domaines, comme la lutte contre les trafics de stupéfiants et les points de deals».

En outre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a insisté pour que le nouveau préfet de police de Paris Laurent Nuňez mette le paquet sur le terrain, avec une «augmentation de la présence policière sur la voie publique» ainsi qu'avec «la lutte contre toutes les formes de délinquance [...] avec une attention particulière aux points de deal».