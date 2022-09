Remerciements, réforme des retraites, cohésion des territoires... Marine Le Pen a effectué sa rentrée politique au Cap d'Agde

Marine Le Pen a tenu son discours de rentrée politique ce dimanche 18 septembre au Cap d'Agde, dans l'Hérault.

Un discours riche en remerciements. Au Cap d'Agde (Hérault), ce dimanche 18 septembre, Marine Le Pen a tenu son discours de rentrée politique.

L'ancienne présidente du Rassemblement national a tenu à féliciter et remercier les militants et élus du parti. «C'est avec des âmes et des coeurs comme les vôtres que nous avons construit notre victoire en juin 2022», a-t-elle déclaré à son auditoire, en référence aux législatives qui ont permis au RN de faire une percée historique et de constituer un groupe à l'Assemblée nationale.

Les remerciements passés, l'ancienne candidate a tenu à féliciter les partis proches du pouvoir, en Suède, en Italie et «bientôt en Hollande». Des mouvements «populaires qui portent en eux la libération de l'Europe et de ses peuples».

Une défense des territoires ruraux

Marine Le Pen a dénoncé une cohésion des territoires inégales. Ainsi, elle a tenu à «lancer un appel aux élus de France à se mobiliser pour la politique de proximité que sont celles des communes».

«La défense de la ruralité et de l’autonomie communale est une urgence démocratique. Même au Sénat, censé être la "chambre des collectivités territoriales", les intérêts de nos campagnes cèdent devant les logiques de centralisation, devant les intérêts des grandes métropoles, devant les injonctions de barons régionaux», a-t-elle ajouté.

Une crise énergétique dénoncée

Lors de sa prise de parole, Marine Le Pen a également pointé du doigt la crise énergétique qui menace la France.

«Elle est le fruit de trois fautes majeures de la part de dirigeants qui croyaient que la prospérité ou l’aisance énergétique de l’occident étaient un droit acquis, immuable et imprescriptible».

En effet, selon elle, cette crise est due à «une faute dans les choix énergétiques, notamment par l’abandon plus ou moins avoué du nucléaire, cette technique de pointe incomparable qui avait fait de la France une Nation reine dans la production autonome et quasi illimitée d’une électricité bon marché et décarbonée».

Les fautes seraient également «géopolitiques et conjoncturelles», a-t-elle développé.

Une opposition à la réforme des retraites

Alors qu'Emmanuel Macron souhaite remettre en marche la réforme des retraites, Marine Le Pen a jugé que «les Français et notamment ceux qui ont eu des carrières précoces ou pénibles doivent pouvoir jouir d’un repos bien mérité après quatre décennies de labeur».

De ce fait, le groupe du Rassemblement national à l'Assemblée nationale «s'opposera à la réforme d'Emmanuel Macron qui est inopportune, injuste et propre à susciter d'inutiles divisions».