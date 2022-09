Retrait d'Adrien Quatennens : Jean-Luc Mélenchon salue le «courage» de l'Insoumis et fait polémique

Ce dimanche 18 septembre, Adrien Quatennens a reconnu des violences sur son épouse et annoncé son retrait de son poste au sein de La France insoumise. En saluant son courage, Jean-Luc Mélenchon a provoqué de nombreuses réactions.

Tempête au coeur de La France insoumise. Visé par une main courante déposée par son épouse, Adrien Quatennens a annoncé son «retrait» de son poste de coordinateur du parti de gauche. Dans un communiqué, il a reconnu et regretté des violences envers sa femme, dans un contexte de séparation difficile du couple.

Cette annonce a fait beaucoup réagir, à commencer par le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon. Dans un tweet, ce dernier a dénoncé «la malveillance policière» et «le voyeurisme médiatique» (l'épouse d'Adrien Quatennens avait précisé en déposant la main courante qu'elle souhaitait que cela ne soit pas rendu public), tout en saluant la «dignité» et le «courage» du député du Nord, estimant qu'il avait décidé de «tout prendre sur lui». «Je lui dis ma confiance et mon affection», a-t-il déclaré.

La malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d’Adrien et Céline Quatennens. Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 18, 2022

Une réaction qui a fait quelque peu polémique auprès de certaines personnalités politiques, à gauche comme à droite. «La dignité et le courage de la future ex-femme d'Adrien Quatennens, vous en faites quoi ?», a ainsi lancé le député MoDem Bruno Millienne au leader de FLI.

Et sinon, @JLMelenchon la dignité et le courage de la future ex-femme de @AQuatennens, vous en faites quoi ? https://t.co/qmG0XtKKYe — Bruno Millienne (@BrunoMillienne) September 18, 2022

«On me demandait hier encore pourquoi je déconseille de rejoindre la France Insoumise : trop d’agresseurs et trop de gens qui acceptent de les protéger. C’est une honte d’écrire encore cela», a de son côté répondu Raphaëlle Remy-Leleu, porte-parole d'EELV en Ile-de-France.

On me demandait hier encore pourquoi je déconseille de rejoindre la France Insoumise : trop d’agresseurs et trop de gens qui acceptent de les protéger. C’est une honte d’écrire encore cela et tu n’as plus aucune excuse @JLMelenchon. — Raphaëlle Rémy-Leleu (@RaphaelleRL) September 18, 2022

La député LREM des Yvelines Aurore Bergé a quant à elle dénoncé «la violence, inacceptable» d'Adrien Quatennens à l'encontre de son épouse, mais également «l'indignation à géométrie variable» de La France insoumise qui préfère «pardonner, excuser, protéger les siens».

Il y a la violence, inacceptable et que rien ne justifie, ni n'excuse jamais.





Pire, il y a l'indignation à géométrie variable.



On condamne sans preuve ses opposants politiques et on préfère pardonner, excuser, protéger les siens.





Et à la fin, ce sont les femmes qui trinquent. https://t.co/2ZBwiQLzWd — Aurore Bergé (@auroreberge) September 18, 2022

Face à ces nombreuses réactions, Jean-Luc Mélenchon s'est fendu d'un nouveau tweet. Il y explique que «Céline et Adrien sont tous [ses] amis» et que son «affection» pour le député du Nord «ne veut pas dire [qu'il est] indifférent à Céline».

L'ancien candidat à la présidentielle a également tenu à réaffirmer qu'«une gifle est inacceptable dans tous les cas. Adrien l'assume. C'est bien.»