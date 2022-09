Affaire Adrien Quatennens : que risque le député insoumis alors que s’ouvre une enquête ?

Une enquête visant le député LFI Adrien Quatennens a été ouverte par le parquet de Lille ce lundi, suite à la main courante déposée par sa femme pour «violences conjugales». Que risque exactement l'Insoumis ?

Une enquête et des questions. Après s'être mis en retrait de son rôle de coordinateur de La France Insoumise ce dimanche, Adrien Quatennens est désormais visé par une enquête du parquet de Lille, pour «violences conjugales».

Le député du Nord de 32 ans a avoué avoir «saisi le poignet» et «donné une gifle», à son épouse, au cours d'une dispute initiée notamment par la volonté de cette dernière de divorcer.

Si le député LFI est reconnu coupable de «violences conjugales», suite à l'enquête, il encourt alors une peine de 3 ans d'emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu'à 45.000 euros.

Dans un communiqué rendu public aujourd'hui, le parquet de Lille a expliqué pourquoi il s'était auto-saisi et avait ouvert une enquête judiciaire. «Le parquet décide régulièrement de diligenter une enquête nonobstant l'absence d'audition initiale de la victime lorsque les faits paraissent graves ou de nature à se reproduire».

Ainsi, l'ouverture de cette enquête judiciaire n'a pas nécessité un dépôt de plainte de la part de la victime présumée.

La gauche embarassée

Après l'annonce par Adrien Quatennens de sa mise en retrait de son poste chez les Insoumis, Jean-Luc Mélenchon a immédiatement apporté son soutien au député du Nord.

La malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d’Adrien et Céline Quatennens. Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection.

— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 18, 2022