«Big Tour 2022» : Bruno Le Maire dans les Yvelines pour la dernière étape du festival des entrepreneurs

Le «Big Tour 2022» de Bpifrance, festival de l'entrepreneuriat dont CNEWS est partenaire, s’achève ce mardi à Saint-Quentin-en-Yvelines. À cette occasion, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, est attendu sur place au Vélodrome national.

Clap de fin pour le festival des entrepreneurs. Le «Big Tour 2022» de Bpifrance, en partenariat avec CNEWS, prend fin ce mardi 20 septembre, à l’issue d’une ultime étape à Saint-Quentin-en-Yvelines.

À cette occasion, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, doit faire le déplacement. Il est en effet attendu en fin de matinée pour l’enregistrement de l’émission «Vive ta ville», diffusée en direct sur les réseaux sociaux de Bpifrance.

Cette séquence achevée, le locataire de Bercy devrait prendre la parole aux alentours de midi pour l’inauguration du Village du Big Tour. Une occasion privilégiée d'aller aller à la rencontre des entrepreneurs pour un temps d’échange. Une centaine de professionnels sont attendus au Vélodrome national à Montigny-le-Bretonneux.

Cette dernière étape du Big Tour sera également l’occasion d’une table ronde sur la réindustrialisation des territoires, en présence de différents chefs d'entreprises et entrepreneurs.

Retrouvez demain la dernière étape du festival du #BigTour à @sqy ! Au programme : de nombreux cadeaux, de la réalité virtuelle, un escape game, des animations et un formidable concert !



On vous attend nombreux !





Plus d'informations https://t.co/cq0SmeJVEg pic.twitter.com/9hFzYfS0wd

