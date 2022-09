Paris : 70 % de consommation énergétique en moins après la restructuration de la tour Watt

Avec la restructuration de la tour Watt, située rue Louise-Bourgeois, dans le 13e arrondissement, ce sont près de 70 % d'économies énergétiques qui vont pouvoir être réalisées par la municipalité parisienne.

Il n'y a pas de petites économies en temps de crise énergétique, et ce projet en est la preuve. Passer d'un diagnostic de performance énergétique E à B, c'est le résultat d'une rénovation thermique complète de la tour Watt. Située à proximité des voies de la gare d'Austerlitz et datée des années 1970, celle-ci abritait un foyer destiné aux cheminots, et était devenue obsolète.

Cheminots, agents RATP, infirmières, éboueurs : les travailleurs clés doivent avoir le droit de vivre à proximité de leur lieu de travail.





175 logements pour de jeunes salariés.





Très heureux d'inaugurer la Tour Watt entièrement réhabilitée par @icfhabitat avec @jerome_coumet. pic.twitter.com/wRQJBKg6Iw — Ian Brossat (@IanBrossat) September 20, 2022

La plus haute surélévation en bois d'europe

Inaugurée ce mardi 20 septembre, cette rénovation a permis de transformer 182 chambres spartiates de 9 m2, avec sanitaires et cuisines en commun, en 175 logements sociaux, «studios modernes et fonctionnels» d'au moins 22 m2. Pour cela, une surélévation en bois – la plus haute d'Europe – est venue rajouter 5 étages sur 37 mètres de hauteur au bâtiment.

«Un véritable défi technique», selon Romain Dubois, le directeur d'ICF Habitat, qui a confié aux cabinets d'architectes Nadau Lavergne et A&B et à Eiffage l'objectif de «requalifier et restructurer une tour des années 1970 pour répondre au besoin de petits logements tout en améliorant considérablement ses performances énergétiques».

Projet symbolique pour «l'ouverture et la modernisation» du quartier, il est surtout le signe que la restructuration des biens immobiliers de la Ville – ici une tour appartenant au bailleur social ICF Habitat – doit désormais s'accompagner d'une rénovation thermique.

58.000 logements sociaux rénovés depuis 2014

«Depuis 2014, pas moins de 58.000 logements sociaux ont ainsi été rénovés», avait d'ailleurs fait savoir Ian Brossat, l'adjoint à la mairie de Paris chargé du logement, lors de la présentation du plan de sobriété énergétique de la Ville. Lui estime à «600 le nombre de résidences rénovées» pour un budget de «600 millions d'euros».

Pour l'élu communiste, il s'agit surtout de «faire gagner de l'argent aux locataires», car même si les loyers continuent d'augmenter, les près de 70 % d'économies énergétiques qui seront réalisées avec cette restructuration seront largement compensatoires.