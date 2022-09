Paris : une lycéenne refuse de retirer son voile, son frère vient menacer l'enseignante

Vraisemblablement venu pour s'attaquer à l'enseignante de sa petite sœur qui demandait à cette dernière de retirer son voile, un jeune homme a été interpellé ce vendredi 16 septembre. Il avait déjà menacé verbalement l'enseignante au téléphone, apprend-on ce mardi de sources concordantes.

Une enseignante menacée pour avoir voulu faire respecter les règles en matière de laïcité. Un jeune homme de 22 ans a été arrêté vendredi dernier, selon une source policière, alors qu'il venait de menacer de «défoncer» une professeure du lycée de sa sœur, qui réclamait à cette dernière de retirer son voile lors d'une sortie scolaire.

«tu vas voir ce qu'il va t'arriver»

Les faits se sont déroulés vendredi dernier, alors que des élèves du lycée Simone-Weil, situé rue du Poitou, dans Paris Centre, étaient en route pour la Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP). Voyant que l'une de ses élèves avait mis son voile, l’enseignante lui a demandé de le retirer, lui signifiant que cela été interdit par le règlement.

S'en est suivie une discussion tendue lors de laquelle la lycéenne – qui refusait d'enlever son voile – a appelé ses parents pour leur demander de prendre parti. Au téléphone, c'est finalement le grand frère qui a décidé d'intervenir, se disant prêt à «venir [te] défoncer» cette professeure d'histoire et de français. «Tu vas voir ce qu'il va t'arriver, j'arrive», lui aurait-il notamment lancé.

Effrayée, l'enseignante a ensuite trouvé refuge dans un bureau, où elle a attendu l'arrivée du proviseur de l'établissement et des policiers. Ces derniers ont fini par arrêter le jeune homme en question, qui se dirigeait vers la bibliothèque après s'être préalablement rendu au lycée. Placé en garde à vue à 15h45 vendredi, il a finalement été remis en liberté dimanche, placé sous contrôle judiciaire.

Selon le parquet de Paris, le suspect sera prochainement jugé pour «outrage à personne chargée d'une mission de service public» et «menaces sur une telle personne». La professeure a quant à elle porté plainte.

Pour rappel, depuis 2004, la loi interdit «le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse» dans l'ensemble des écoles, collèges et lycées publics de France, au nom du respect de la laïcité.

Une loi qui «s’applique à l’intérieur des écoles et des établissements et plus généralement à toutes les activités placées sous la responsabilité des établissements ou des enseignants y compris celles qui se déroulent en dehors de l'enceinte de l’établissement».