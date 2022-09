Rennes : agressé en pleine rue, un prêtre témoigne sur les réseaux sociaux

Un prêtre, agressé lundi soir à Rennes (Ille-et-Vilaine), a témoigné auprès de CNEWS et sur ses réseaux sociaux.

Nicolas Guillou, un curé de Rennes (Ille-et-Vilaine), a été agressé lundi soir en pleine rue. Alors qu’il sortait de chez des amis, le prêtre a été abordé par un homme, apparemment déséquilibré, selon l’homme d’église, lui-même rendu vulnérable par une prothèse qui remplace une jambe coupée.

L’individu est âgé d’une trentaine d’année et de type européen, d’après le curé, contacté par CNEWS. Ce dernier a tenté de s’éloigner après ce premier échange verbal mais il a été retenu par l’homme qui l’a empêché physiquement de partir.

Au bout d’une dizaine de minutes, il est finalement parvenu à se libérer grâce à l’intervention d’étudiantes. «Merci aux jeunes filles qui m’ont exfiltré pour m’échapper vers ma voiture», a posté le père sur Twitter.

Agressé dans la rue #rennes merci aux jeunes filles qui m’ont exfiltré pour m’échapper vers ma voiture . Bon on dit que c’est un sentiment d’insécurité ok mais bon il n’est que 21 h et avec ma jambe coupé je pouvais pas les prendre à mon coup , ok j’avais qu’à resté chez moi.

