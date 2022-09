Emploi en France : le taux de chômage région par région

En moyenne au deuxième trimestre 2022, le taux de chômage en France était quasi stable, à 7,4 % de la population active (hors Mayotte). Tour d’horizon du dynamisme de l’emploi par région, d’après une étude menée par Pôle emploi et l’Acoss (Agence centrale des organismes de sécurité sociale).

Auvergne-Rhône-Alpes

Dans la région, le taux de chômage est à 6,3 %. 39 % des demandeurs d’emploi ont retrouvé un travail de plus d’un mois dans les six mois.

Bourgogne-Franche-Comté

Le taux de chômage se situe à 6,2 %. 47 % des demandeurs d’emploi de cette région ont été embauchés en CDI.

Pays de la Loire

Le taux de chômage s'élève à 5,9 % dans la région. Les trois secteurs qui embauchent le plus dans cette région, d’après l'Acoss, sont la santé humaine et l’action sociale, les activités de services administratifs et de soutien, et l’hébergement et la restauration. Les métiers les plus recherchés par les recruteurs sur les 12 derniers mois, vont de la comptabilité à l’assistance auprès d’enfants.

Nouvelle-Aquitaine

En Nouvelle-Aquitaine, le taux de chômage est à 6,5 %. Près de la moitié des demandeurs d’emploi (47 %) recherchent un emploi depuis plus d’un an, et 54 % d’entre eux sont des femmes.

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Le taux de chômage se situe à 8,2 % dans le sud-est. Sur les 12 derniers mois, les métiers les plus recherchés par les demandeurs d’emploi dans cette région concernaient la vente en habillement et accessoires de la personne, ou encore le magasinage et la préparation de commandes.

Normandie

Le taux de chômage est à 6,9 % en Normandie. 60 % des demandeurs d’emploi formés ont retrouvé un travail dans les six mois suivant leur formation.

Hauts-de-France

Dans le Nord de la France, le taux de chômage s’inscrit à 8,7 %. Le secteur de la santé humaine et de l’action sociale est celui qui embauche le plus, avec les activités de services administratifs et de soutien, et les arts, spectacles et activités récréatives.

Bretagne

La Bretagne enregistre un taux de chômage de 5,8 %. 39 % des demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A ou B ont retrouvé un emploi de plus d'un mois dans les six mois.

Ile-de-France

7 % de la population est au chômage en Ile-de-France. Le secteur de l'hébergement et de la restauration est celui qui embauche le plus.

ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE

Dans l'Est du pays, le taux de chômage est à 7,1 %. Le plus grand nombre d'emplois a été pourvu dans le domaine de la santé humaine et de l'action sociale.

Occitanie

8,7 % des habitants de la région Occitanie sont au chômage. Le métier le plus recherché concerne les services domestiques.

Corse

6,4 % de la population est à la recherche d’un emploi sur l'île de Beauté. 56 % sont des femmes, 31 % sont des seniors de 50 ans et +.

Centre-Val-de-Loire

Le taux de chômage dans la région Centre-Val-de-Loire est de 6,7 %. 57 % des demandeurs d’emploi ont retrouvé un emploi dans les six mois suivant leur formation.