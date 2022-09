Gabriel Attal : «On a besoin d'un budget donc le 49-3 est une option»

Invité ce mercredi 21 septembre dans La Matinale, Gabriel Attal, ministre délégué aux Comptes publics, est revenu sur le projet de budget 2023 et notamment le recours à l'article 49-3 de la Constitution que l'exécutif ne se gênera pas de faire appliquer, s'il n'obtient pas la majorité.

Le ministre délégué aux Comptes publics, Gabriel Attal, est formel ce mercredi : si l'exécutif n'obtient pas la majorité pour voter son budget, il envisage très sérieusement de recourir à l'article 49-3 de la Constitution pour le faire passer en force.

«Le 49-3 est une option»

«Les responsables de l’opposition disent : "si on vote un budget, ça veut dire qu’on fait partie de la majorité et donc, nous, on votera contre le budget», a ainsi déploré l'ancien porte-parole du gouvernement, qui regrette cette posture «politique» et «symbolique» de la part des membres de l'opposition.

«Ils disent que nos échanges sont utiles sur le fond, mais restent sur cette position de principe symbolique politique. Dans ces conditions-là, évidemment que le 49-3 est une option, parce que le fait de ne pas avoir de budget ne peut pas en être une», a-t-il poursuivi.

Pour le ministre délégué aux Comptes publics, impossible en effet d'avancer en politique sans le budget. Selon lui, il est nécessaire de le voter «pour continuer à protéger la facture d'électricité des Français», «pour limiter la hausse à 15 % et non pas avoir une hausse de 120 %».

Et d'énumérer : «on a besoin d’un budget pour recruter 3.000 policiers et gendarmes supplémentaires l’an prochain. On a besoin d’un budget pour augmenter la rémunération des enseignants de 10 %, pour faire en sorte qu'aucun enseignant en début de carrière gagne moins de 2.000 euros net par mois l’an porchain».

«Pour toutes ces raisons-là, il faut évidemment qu’on ait un budget voté», s'est ainsi exprimé Gabriel Attal sur CNEWS ce mercredi, rappelant que la Constitution, via certains de ses articles, permet justement de faire passer le budget malgré un vote contre.