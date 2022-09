Policier blessé lors d'un refus d'obtempérer dans le Nord : le suspect nie l'intention d'homicide, déclare le procureur

Un policier a été «sérieusement blessé» aux jambes et au dos dans la nuit de lundi au mardi 20 septembre à Anzin (Nord) après avoir été percuté par un homme ayant refusé d'obtempérer. Une dizaine de kilos de drogue ont été trouvés dans la voiture. Le procureur de Valenciennes a donné ce mercredi quelques détails sur l'affaire.

Les faits se sont produits à Anzin. Selon les informations obtenues par CNEWS, un équipage de la brigade anticriminalité pistait, dans la nuit de lundi à mardi, un véhicule suspect, également surveillé par les douanes.

Un policier grièvement blessé cette nuit suite à un refus d’obtempérer. Dans le véhicule : de la drogue. Chaque jour, nos forces de l’ordre sont confrontées à des tentatives de meurtre en faisant leur métier. Nous devrions tous les soutenir plutôt que tenir avec les délinquants. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 20, 2022

Pour procéder à l'interpellation de l'individu, les services de police ont alors entrepris de positionner l'un de leur véhicule sur un rond-point avec une herse. En vain : le conducteur a traversé le carrefour à contresens avant de percuter un policier qui a été projeté sur plusieurs mètres.

Le véhicule a fini sa course dans un poteau. Le suspect a finalement pu être appréhendé et placé en garde à vue. Les forces de l'ordre ont également mis la main sur plus de 11 kg d'héroïne qui se trouvaient dans la voiture.

Au moins 2 mois d'ITT pour le policier

Le fonctionnaire de police est toujours hospitalisé ce mercredi, a appris CNEWS auprès du procureur de la République de Valenciennes, Jean-Philippe Vicentini. Au moins 2 mois d'ITT lui ont été diagnostiqués pour le moment, pour une fracture du sacrum et d'une vertèbre lombaire.

Le suspect est un homme marié et père de 3 enfants, a appris CNEWS d'une source proche du dossier. Il a été placé en garde à vue -qui peut être prolongée jusqu'à 96 heures- pour : tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique (crime), refus d'obtempérer et mise en danger de la vie d'autrui, infraction sur la législation des stupéfiants et des armes.

Depuis 2016, il a eu de nombreuses démêlées judiciaires et a été condamné, à 5 reprises, dans une affaire de stupéfiants, une autre de violence avec une arme et transport d’arme à feu, ou encore de port d’arme blanche et conduite sans assurance et sans permis.

Parmi les condamnations, il avait écopé en 2019 de 10 mois de prison dont 4 avec sursis pour un refus d'obtempérer aggravé.

Déjà connu de la justice

Selon nos informations, le suspect s’est également vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, en février dernier, avec une notification d’obligation de quitter le territoire. Il a fait un recours à ce sujet devant le tribunal administratif.

Le suspect était aussi inscrit au FPR pour interdiction de détention d'arme.

«C'est un cas classique avec un trafiquant qui tente le tout pour le tout», selon David Le Bars, secrétaire général SCPN UNSA. De son côté, le policier souffre de blessures aux jambes et au dos. Il a été hospitalisé sans que son pronostic vital ne soit engagé.

Percuté de plein fouet par un criminel de la route qui refusait de s’arrêter!



Cette nuit, je pense à Christian, #policier du GSP de #Valenciennes grièvement blessé à #Anzin.



Le conducteur, qui transportait de l’héroïne, voulait à tout prix fuir #douane et #police, quitte à tuer! — Matthieu Valet (@mvalet_officiel) September 20, 2022

Chaque jour en France, un refus d'obtempérer se produit toutes les vingt minutes.