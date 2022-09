Avec «Qioz», il est désormais possible d'apprendre 6 langues, ainsi que la langue des signes française

Lancée en mai 2019, il y a plus de trois ans, la plate-forme Qioz – outil numérique censé permettre aux Franciliens d'apprendre ou d'approfondir leur niveau dans une ou plusieurs langues étrangères – continue de s'étoffer. Gratuite, elle propose désormais l'apprentissage de 6 langues étrangères et, depuis ce jeudi 22 septembre, de la Langue des signes française (LSF).

«A l’occasion de la journée internationale de la langue des signes (23 septembre 2022) et de la journée mondiale des sourds (24 septembre 2022), QIOZ poursuit son développement de contenus pédagogiques avec le lancement du module Langue des Signes Française ce 22 septembre», s'est félicitée la région Ile-de-France ce jeudi 22 septembre, qui rappelle que la plate-forme permet désormais d'apprendre l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le chinois, le portugais et le français comme «langue étrangère».

Plus de 350.000 inscrits depuis 2019

Une «première en France» selon la Région, qui a développé cette plate-forme accessible gratuitement «face au faible niveau linguistique des Franciliens» et qui se targue désormais de compter «plus de 350.000 inscrits» depuis son lancement le 9 mai 2019.

A l'époque, la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, avait déploré que «le trop faible niveau linguistique» des habitants de la région capitale nuisait «à l'emploi et à l'attractivité touristique du territoire», regrettant «la très faible maîtrise de l'anglais» des Franciliens, notamment face «aux habitants des autres capitales européennes».

Aujourd'hui, la plate-forme continue de se développer avec la possibilité pour tous d'apprendre la Langue des signes française (LSF). Un «apprentissage sur mesure» qui doit permettre «de coller au plus près de la réalité et de découvrir des fondamentaux» de cette langue gestuelle et «être initié aux principaux signes afin d’entrer dans un dialogue simple», explique la Région dans un communiqué.

Un module «développé avec le groupement prestataires Humensis et Entertainement Learning, et l’Académie de la Langue des Signes Française (ALSF), avec la collaboration de l’Institut National des Jeunes Sourds (INJS/Infosens)» et qui propose «des contenus inclusifs et ludiques».