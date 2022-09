Éric Zemmour : «on sait désormais qu'Emmanuel Macron accepte le Grand remplacement, l’aime et veut l’organiser»

«On sait désormais qu'Emmanuel Macron accepte le Grand remplacement, l’aime et veut l’organiser», a affirmé Eric Zemmour, président de Reconquête, ce jeudi sur CNEWS.

Invité de l'Heure des Pros ce jeudi, Eric Zemmour, ex-candidat à l'élection présidentielle et aux élections législatives, est revenue sur l'idée émise par Emmanuel Macron consistant à mieux répartir les étrangers accueillis en France.

Une proposition qui, selon lui, acte le fait que le chef de l'Etat a pleinement pris conscience des enjeux du Grand remplacement, théorie défendue par Eric Zemmour et ses partisans, selon laquelle des Français pourraient être dans un avenir proche évincés démographiquement par des peuples non européens. «On sait désormais qu'Emmanuel Macron accepte le Grand remplacement, l’aime et veut l’organiser», a affirmé le président de Reconquête.

Selon le président de la République, l'accueil d'étrangers dans les espaces ruraux «qui sont en train de perdre de la population», permettrait d'offrir de meilleurs conditions d'accueil que celles offertes par les zones densément peuplées où susbsiste «une concentration de problèmes économiques et sociaux massifs».