Eric Zemmour sur l'affaire Adrien Quatennens : «c'est un peu comme quand on découvre le curé au bordel»

Invité de Pascal Praud sur CNEWS ce jeudi 22 septembre, Eric Zemmour a réagi au retrait d'Adrien Quatennens de La France insoumise à la suite d'une main courante déposée contre lui pour avoir giflé son épouse.

Un «grand sourire narquois» c'est ce qu'inspire à Eric Zemmour l'affaire de violences conjugales dans laquelle est impliqué le député Adrien Quatennens, et qui a conduit à sa mise en retrait de sa fonction de coordinateur de La France insoumise.

«C'est un peu comme quand on découvre le curé au bordel, a déclaré le président de Reconquête sur le plateau de CNEWS. On a envie de se moquer de lui parce qu'il nous a fait la morale et puis après on le retrouve dans des circonstances autres.»

Eric Zemmour fait le parallèle avec «les gens de La France insoumise» car il estime que «ce sont eux qui ont fait de la vie privée un sujet éminemment politique». «Maintenant ça leur saute au visage, ça se retourne contre eux».

Le président de Reconquête voit là «un vieux classique révolutionnaire : on dit toujours la révolution mange ses enfants». «La révolution déclenchée par les gens de La France insoumise, cette révolution totalitaire, est en train de manger les enfants de la France insoumise.»