Rappel de produit : ce lait pour bébé vendu dans toute la France peut présenter des risques sanitaires

Le site Rappel conso a annoncé le rappel massif de plusieurs lots de lait pour bébé ce mercredi 21 septembre, en raison d’un défaut de conditionnement pouvant entraîner des risques sanitaires.

Des parents appelés à la vigilance. Des bouteilles de lait pour bébés Baby Junior 4 de la marque Candia font actuellement l'objet d'un rappel de la part des autorités de santé.

Le site dédié du gouvernement, Rappel conso, a en effet émis une alerte ce mercredi 21 septembre, certains lots présentant des défauts de fabrication et d’étanchéité au niveau de l’opercule.

Des clients ont en effet relevé un problème avec la partie des bouteilles qui sert à leur ouverture. Celle-ci, qu'on appelle communément opercule est parfois décollée, ce qui peut entraîner l’introduction de bactéries dangereuses dans le produit, en plus de fuites.

#RappelProduit Candia Baby Junior 4 - Candia





Risques : Défaut de fabrication, défaut d'étanchéité ou anomalies de conditionnement





Motif : Remontées de consommateurs portant sur un défaut de thermoscellage de l’opercule de certaines bouteilles https://t.co/Vitetnpafy pic.twitter.com/BVJqqfV0NG — RappelConso (@RappelConso) September 21, 2022

A la suite de ces remontées de la part des consommateurs, la marque elle-même a concédé que les produits incriminés n’ont pas été «fabriqués et/ou conservés dans des conditions permettant d’apporter des garanties sanitaires satisfaisantes».

les lots concernés à la loupe

L’article concerné par le rappel est un pack de 24 bouteilles de lait Candia Baby Junior 4 de 250 ml, pour les enfants âgés de 20 à 36 mois. Les lots 22SM4047185, 22SM4047186 et 22SM4047187 avec pour code-barres 3533631193003 sont listés par le site de Rappel conso. Celui-ci indique également les lots 22SM4047185, 22SM4047186 et 22SM4047187 avec pour code-barres 3533630900459.

Le lait a ainsi été vendu dans les supermarchés E. Leclerc, Cora, Auchan, Carrefour, Casino, magasins U et Intermarché. Il ne doit pas être donné aux bébés et pour tout remboursements et questions, un numéro de téléphone a été mis en place : 09.87.87.00.50. Les lots concernés peuvent également être rapportés en magasin, afin que le consommateur, dûment muni du ticket de caisse correspondant, puisse là encore solliciter un remboursement.