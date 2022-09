Sondage : 63% des Français ont peur que Vladimir Poutine utilise l'arme nucléaire

Selon un sondage de l'Institut CSA pour CNEWS, plus de six Français sur dix (63 %) redoutent l'utilisation de l'arme nucléaire par le président russe Vladimir Poutine.

Dans le détail, les femmes semblent plus inquiètes (70%) que les hommes (56%). Et les moins de 35 ans sont globalement aussi inquiets (62%) que les plus de 50 ans (68%).

davantage d'inquiétude à gauche

Le contraste est plus saisissant quand on observe les sensibilités politiques des personnes interrogées. Quand 70% des électeurs de gauche (LFI, PS, EELV...) et du centre (LREM-Renaissance) disent avoir peur d'une utilisation de l'arme nucléaire, seuls 58% des sondés proches de la droite en disent de même.

Du côté du parti Reconquête d'Eric Zemmour, ils sont mêmes majoritaires (59%) à ne pas avoir peur d'une utilisation de l'arme atomique.

«Nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple», a affirmé mercredi le président russe dans une allocution télévisée enregistrée. «Ce n'est pas du bluff», a-t-il mis en garde, après avoir accusé l'Occident de vouloir «détruire» la Russie.