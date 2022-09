Arnaque à la vignette Crit'Air: quelle est cette escroquerie de plus en plus répandue ?

La vignette Crit'Air, certificat de qualité de l'air délivré aux automobilistes, fait l’objet de nombreuses arnaques en ce moment. Sur certains sites frauduleux, le prix d’une simple vignette peut être vendue jusqu’à vingt fois celui du gouvernement.

C’est l’arnaque du moment. La vignette Crit’air, à coller sur le pare-brise du véhicule indiquant sa classe environnementale, fait l’objet de nombreuses escroqueries. Le prix d’une simple vignette peut être vendue jusqu’à vingt fois celui du gouvernement sur certains sites frauduleux.

Nombreux sont les sites privés qui affichent des vignettes Crit’Air allant jusqu’à 60€, avec pour justification de simplifier les démarches et faire gagner du temps.

Quels sont les pièges à éviter ?

Afin de ne pas se faire avoir, il faut avoir conscience que le site du gouvernement n’envoie jamais de SMS. La vigilance est donc de mise face aux messages qui vous dirigent vers un site pour acheter une vignette, surtout si vous en avez déjà une.

La page d’accueil du site officiel indique d’ailleurs d’être prudent face aux escroqueries : «le site officiel Crit’Air du ministère n’envoie pas de message SMS aux usagers pour acheter des vignettes. Soyez vigilant et assurez-vous d’être sur la bonne adresse du site officiel».

Lorsque vous êtes sur un site, il est difficile de distinguer le vrai du faux, car les escrocs reproduisent à la perfection le site officiel du ministère. Une seule chose est à vérifier, l’URL du site, ici «certificat-air.gouv.fr». Vous pouvez également vous procurer la vignette par courrier en remplissant ce formulaire.

Il est courant que les escrocs vous demandent de «commander» votre vignette. Cette technique vous amène à renseigner vos informations bancaires, leur permettant d’avoir la main sur votre compte, parfois en vous attirant avec un prix plus bas et erroné. Pour rappel, le site officiel de la vignette vous fait payer 3,11€ et 0,59€ d’affranchissement, tout autre prix est donc à ignorer

Si vous avez la malchance d’être victime d’une arnaque, il faut porter plainte sans tarder et contacter son établissement bancaire pour faire opposition sur sa carte et bloquer son compte au plus vite.