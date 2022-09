Bac 2023 : épreuves, résultats, rattrapages... Le calendrier complet

Les dates précises des épreuves du bac 2023 pour les filières générales, technologiques et professionnelles ont été rendues publiques.

A vos agendas. Le calendrier des épreuves du baccalauréat 2023 pour les filières générales, technologiques et professionnelles a été dévoilé, ce jeudi 22 septembre.

BAC GÉNÉRAL et technologique

Le jeudi 15 juin 2023, les élèves de Première passeront leurs épreuves écrites anticipées de français le matin (de 8h à 12h). Tandis que les oraux, s'étaleront entre la fin du mois de juin et les premiers jours de juillet.

Les épreuves de philosophie se tiendront, quant à elles, la veille, soit le mercredi 14 juin 2023 de 8 à 12h.

Le Grand oral, issu de la réforme du bac, aura lieu du lundi 19 juin au vendredi 30 juin 2023.-

Concernant les épreuves écrites des enseignements de spécialité pour les Terminales, ces dernières sont fixées les lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 mars 2023, afin que les notes obtenues puissent être prises en compte dans les dossiers Parcoursup, explique le ministère de l'Education nationale.

BAC PROFESSIONNEL

Les épreuves générales écrites du baccalauréat professionnel auront lieu les mardi 13, mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16 juin, et du lundi 19 au vendredi 23 juin 2023.

Dans le détail, les épreuves de français, d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique se tiendront le mardi 13 juin 2023. Le lendemain, le mercredi 14 juin, les Terminales bûcheront sur les épreuves de prévention, santé et environnement, économie-droit et économie-gestion.

Le jeudi 15 juin, c'est au tour des épreuves d'arts appliqués et cultures artistiques. Enfin les jeudi 22 et vendredi 23 juin, se tiendront respectivement les épreuves de langues vivantes A et de langues vivantes B.

Les résultats

Le mardi 4 juillet 2023 tomberont les résultats du baccalauréat. La publication de ces résultats concerne le premier groupe (baccalauréat général et technologique).

Les épreuves de rattrapage

Les épreuves de rattrapage se tiendront quant à eux dans la foulée des résultats, du mercredi 5 juillet au vendredi 7 juillet 2023 inclus.