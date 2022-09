Covid-19 : l'épidémie repart à la hausse avec une accélération des contaminations

Selon les dernières données de la Drees, direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, le nombre de tests de dépistage du Covid a «de nouveau franchi» le million la semaine dernière. De même, le nombre de cas positifs en France a augmenté de 57% en une semaine, selon la plate-forme Covid Tracker. Soit plus de 30.000 cas en moyenne sur sept jours.

Synonyme d'une huitième vague épidémique ? L'épidémie de Covid-19 semble bien repartir à la hausse ces derniers jours en France. Avec 1.132.300 tests PCR et antigéniques validés entre le 12 et le 18 septembre, l'activité de dépistage est en «forte hausse» de 33% par rapport à la semaine précédente, a indiqué la direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (Dress) dans un communiqué publié jeudi 22 septembre.

«C'était attendu. Nous savions que nous allions avoir cette recrudescence à rentrée», explique le Professeur Yves Buisson, épidémiologiste et président de la cellule Covid à l'Académie nationale de médecine. Et c’est à Paris et en Guadeloupe que l’on fait le plus d’antigéniques. À l’échelle nationale, le taux de positivité est désormais à 20 %.

Les moins de 16 ans sont les plus touchés

Ce rebond de BA.5, sous-variant d’Omicron, favorisé par la rentrée scolaire et le brassage de population, est particulièrement important chez les moins de 16 ans. En effet, cette reprise touche les plus jeunes, dont le nombre de tests a presque doublé (+97%) la semaine dernière. Ce qui tend à confirmer que la hausse observée des contaminations est «principalement portée» par cette classe d'âge, comme l'a relevé Santé publique France dans son dernier point hebdomadaire.

Une information que confirme Guillaume Rozier, fondateur de Covid Tracker. «On sait que cette hausse des cas est portée par les enfants et adolescents», explique-t-il. Il y a effectivement une explosion du nombre de cas positifs chez les mineurs et particulièrement sur la tranche d’âge 6-10 ans et 11-14 ans ces derniers jours.

On observe désormais une petite baisse des cas chez les tout petits (0-2 ans et 3-5 ans) depuis le ~15 septembre, après une hausse sur les dix jours précédents. pic.twitter.com/qjNCGngTfV — GRZ (@GuillaumeRozier) September 20, 2022

Et en l'absence de gestes barrières, le Professeur Yves Buisson appelle à la plus grande vigilance, notamment pour les personnes âgées. «Nous allons forcément avoir un certain nombre de formes sévères, et pour les éviter, il faut inciter toutes les personnes à risque à se faire vacciner, et surtout sans attendre l'arrivée des nouveaux vaccins», explique-t-il.

Mardi, la Haute Autorité de Santé (HAS) a annoncé, dans un communiqué, avoir donné son autorisation à l’utilisation de trois vaccins contre le Covid-19 adaptés au variant Omicron pour la nouvelle campagne de vaccination de rappel prévue à l’automne et couplée à celle contre la grippe.