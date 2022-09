L'édito d'Agnès Verdier-Molinié : «la facture de la dette de l’Etat dépasse en six mois la facture 2021»

Dans son édito de ce vendredi 22 septembre, Agnès Verdier-Molinié, directrice de la fondation IFRAP, se penche sur le coût de la dette.

Il n’y a pas que sur les taux des prêts immobiliers que les augmentations de taux directeurs de la BCE ont un impact ! Les taux sur la dette français à dix ans montent de nouveau à environ 2,4%. Et le coût annuel de la dette de l’Etat va atteindre des records cette année puisque le niveau atteint par la charge de la dette de l’Etat fin juillet est déjà de 39 milliards d’euros alors qu’à la même date, en juillet 2021, on était à 26 milliards. C’est presque 50 % d’augmentation !

On dit qu’on ne rembourse pas la dette, qu’on la roule, mais la dette de la France va nous coûter de plus en plus cher. Pour une raison simple : une hausse de 1 % des taux d'intérêt entraîne mécaniquement une augmentation de la charge sur la dette française de 2,5 milliards d'euros la première année, de 6,1 milliards la deuxième, de 9,3 milliards la troisième jusqu'à atteindre 29,5 milliards la dixième.

Vers le dépassement du coût de la dette de 2021 ?

En 2021, on avait payé sur l’année 38 milliards et on est déjà à fin juillet à environ un milliard de plus !

C’est incroyable de voir à quel point le coût de la dette galope plus vite que ce qui était anticipé et surtout de se souvenir du nombre de politiques ou spécialistes qui disaient depuis des années que la dette n’était plus un problème avec les taux négatifs, que c’était le bon moment pour s’endetter massivement. Ils avaient juste oublié que l’inflation pouvait revenir.

Pour l’instant, personne ne semble prendre vraiment la mesure du tournant que nous sommes entrain de vivre en la matière car depuis le début des années 2000 on avait vu en gros la dette doubler en valeur et la charge de la dette baisser de moitié en coût. Une aubaine pour le politique qui ne se sentait plus obligé de réformer et de baisser les dépenses.

D’ailleurs, il est à craindre que tant que la charge de la dette ne sera pas passée en milliards devant la dépense d’éducation pour devenir le premier budget de l’Etat, on ne verra pas beaucoup de réactions. Sauf que, déjà, passer la barre fatidique des 50 milliards devrait mettre tout le monde sur le pont !

Pour l’ensemble des administrations publiques, le besoin de financement par émissions obligataires devrait représenter près de 320 milliards d’euros en 2022. La charge de la dette de l’Etat va flirter avec les 50 milliards d’euros dès cette année !

La loi de finances rectificatives 2022 chiffre une charge totale de la dette de l’Etat de 50,5 milliards d’euros. Et ce serait peu ou prou aussi le montant du service de la dette publique totale en comptabilité nationale. En imaginant que l’inflation va baisser en 2023, l’exécutif affiche une baisse de la charge de la dette l’an prochain, mais rien n’est moins sûr et nos chiffrages de la Fondation iFRAP montrent plutôt que cela pourrait même encore doubler dans les prochaines années pour atteindre les 90-100 milliards par an à la fin du quinquennat.

Il devient de plus en plus urgent de mettre sur la table un vrai plan de réformes pour enrayer la montée des taux. Mais le plan de réformes, on ne le voit pas venir…