Manuel Bompard sur l'affaire Quatennens : «Une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours»

Invité ce vendredi 23 septembre dans La Matinale, Manuel Bompard, député LFI des Bouches-du-Rhône, est revenu sur l'affaire Quatennens et a estimé qu'«une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours».

Des propos qui à n'en pas douter feront réagir. Après avoir précisé ne pas minimiser les faits reprochés à Adrien Quatennens, Manuel Bompard, député LFI des Bouches-du-Rhône, s'est fendu d'un argumentaire inattendu pour prendre la défense de son collègue sur les bancs de l'Assemblée nationale.

«J'essaye de faire la part des choses. Une gifle n'est jamais acceptable mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours», a-t-il affirmé ce vendredi sur CNEWS.

L'affaire Quatennens, qui a décidé de se mettre en retrait de ses fonctions de coordinateur au sein de son parti, a provoqué un important séisme au sein de LFI où le combat féministe est portée de longue date. A cette première polémique, s'en était ajoutée une deuxième, inhérente à la réaction du chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon.

Dimanche 18 septembre, alors qu'Adrien Quatennens, venait de publier une lettre dans laquelle il reconnaissait notamment avoir donné une gifle à sa femme, l'ex-candidat à l'élection présidentielle avait d'abord dénoncé dans un tweet «la malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux» et salué en revanche la «dignité» et le «courage» de la figure montante de LFI, lui redisant sa «confiance» et son «affection».

Quelques heures plus tard, Jean-Luc Mélenchon avait maladroitement essayé de corriger le tir. «Une gifle est inacceptable dans tous les cas. Adrien l'assume. C'est bien», avait-il écrit sur Twitter.