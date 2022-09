Météo : une dégradation orageuse attendue ce week-end

Après le beau temps, la pluie et les orages. A la suite d'une semaine ensoleillée, l’été prend fin et le soleil s’en va avec l’apparition de précipitations et une dégradation orageuse ce week-end, notamment dans le sud de la France.

La fin de semaine est marquée par les entrées maritimes et des pluies à prévoir côté Méditerranée, qui devraient s’intensifier pour le week-end, en prenant un caractère orageux.

Les premières précipitations de ce vendredi devraient arriver en Bretagne, avant que des précipitations et des orages fassent leur apparition en fin de journée dans le sud-est, selon les prévisions de Météo France.

«Les premières faibles pluies devraient s’inviter en fin de journée de vendredi autour du golfe du Lion, a prévenu Météo France.

De fortes précipitations attendues

Dans la continuité, le temps va se couvrir sur l’ensemble du pays samedi, à l’exception du centre et de l’extrême nord-est d’où pourraient surgir quelques éclaircies.

«Un axe de basses pressions en altitude, alimenté par la remontée d'air humide en Méditerranée, favorisera le développement de fortes pluies et possiblement d'une forte instabilité propice aux orages», a précisé La chaîne météo. L’épisode orageux devrait s’étendre dans le tiers sud du pays.

«Les nuages accompagnés d'averses seraient bien accrochés aussi sur les Alpes et les Pyrénées», a ajouté le site météorologique.

Il pourrait tomber l’équivalent de plusieurs mois de pluie en quelques heures seulement ou durant le week-end.

Ce dimanche, «le temps devrait rester maussade et pluvieux sur les régions méditerranéennes, particulièrement en Provence Côte d'Azur et en Corse où les fortes pluies orageuses pourraient persister», a affirmé le météorologue de la Chaîne Météo.

Quant aux températures, elles seront plus élevées que la semaine écoulée, notamment le matin. Elles restent toutefois légèrement inférieures aux normes de la saison et devraient chuter la semaine prochaine.