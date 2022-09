Insécurité : Nantes, Paris, Marseille... Les villes françaises parmi les moins sûres au monde, selon une étude

Les villes françaises ne compteraient plus parmi les plus sûres du monde, à en croire une étude. Selon une enquête menée par Numbeo, base de données sur les villes et pays du globe, la France n'est ainsi plus considérée par les touristes comme une destination hors de danger.

Pakistan, Mexique ou encore Inde... des destinations aujourd'hui plus sûres que la France aux yeux des touristes ? C'est en tout cas l'un des enseignements d'une enquête menée par le site Numbeo, référence en matière de données sur les villes et les pays du monde.

Dans un classement relayé vendredi 23 septembre dans Le Figaro, le pays des droits de l’homme est même considéré comme un très mauvais élève en matière de sécurité.

Parmi les 453 villes de la planète recensées, douze sont françaises et une seulement une seule se place dans le top 200 des villes les plus sûre : en l'occurrence Strasbourg (166e).

Mais pour Bordeaux (272e) Toulouse (282e), Paris (350e) et Marseille (387e), c'est la dégringolade.

Nantes, pire ville française en matière de sécurité

Longtemps considérée comme l’une des villes les plus agréables de l’Hexagone, Nantes est la ville française qui signe la pire place du classement. Selon Numbeo, la cité des ducs de Bretagne a perdu de sa superbe et atteint péniblement la 407e place.

Numbeo précise également l'indice de sécurité des villes. Plus cet indice est élevé, plus la ville est considérée comme sûre. L'indice de Nantes est aussi préoccupant puisqu'il n'est que de 34,3 %.

Pour des villes comme Toulouse et Bordeaux, l'indice dépasse légèrement 51 %, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Strasbourg qui est réputée pour être la ville la plus sûre de France atteint 62,07 % d'indice de sécurité.

Abou Dabi (EAU), qui est la ville la plus sécuritaire selon l'étude, a un indice de 88,33 %, alors que Caracas (Venezuela), qui occupe la dernière place, a un indice extrêmement faible de 16,02 %.

Ainsi, des villes telles que La Havanne (Cuba, 101e), Téhéran (Iran, 347e), Bogota (Colombie, 406e) seraient aujourd'hui plus sûres que Paris, Nantes ou Marseille.

La France au plus bas du classement mondial

En définitive, la France perd à ce point du terrain qu'elle tombe dans les dernières places du classement européen mais aussi mondial. Au niveau européen, la France arrive dernière.

À l’échelle mondiale la France est 27e sur les 29 pays ayant eu au moins 4 villes évaluées, ce qui signifie qu’elle ne dépasse que deux pays : le Brésil et l’Afrique du Sud qui sont respectivement avant-dernier et dernier du classement.

A contrario, c’est la Suisse qui atteint la première place des pays européens les plus sûrs mais également la seconde place à l’échelle mondiale derrière les Émirats arabes unis. Les Pays-Bas et la Norvège complètent le podium européen et se classent respectivement 3e et 4e au niveau mondial.