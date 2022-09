Montpellier : l'aéroport fermé après la sortie de piste d'un avion de fret

Ce samedi 24 septembre, l’aéroport de Montpellier est fermé pour une durée indéterminée après qu'un avion de fret a fait une sortie de piste dans le courant de la nuit lors de son atterrissage sans faire de blessés, a annoncé samedi la préfecture de l’Hérault.

Un accident rare. Dans la nuit de vendredi à samedi, un avion de fret a fait une sortie de piste à l'aéroport de Montpellier et a terminé sa course dans l'étang de Mauguio, au sud du département de l'Hérault. Pour des raisons de sécurité, la préfecture a décidé de stopper toutes les activités de l'aéroport, et ce, pour une durée indéterminée.

«Par mesure de sécurité et dans l’attente qu’une entreprise spécialisée vienne déplacer l’appareil, les vols commerciaux et de fret» ne peuvent plus atterrir à Montpellier pour une durée indéterminée, a indiqué la préfecture dans un communiqué. «Les trois personnes présentes dans l’appareil sont indemnes. Elles ont pu être désincarcérées et mises en sécurité grâce à l’intervention rapide des secours», a-t-on précisé de même source.

Cette nuit un avion de fret en phase d’atterrissage à l’aéroport de #Montpellier est sorti de la piste.



Pas de blessé.



L’aéroport de Montpellier @MPLaeroport est fermé pour une durée indéterminée aux vols commerciaux et aux vols de fret.



Communiqué de presse pic.twitter.com/jej7aVd2Wl — Préfet de l'Hérault (@Prefet34) September 24, 2022

60 sapeurs-pompiers mobilisés

Il était 2H50 lorsqu'un avion de l'aéropostale, un Boeing 737 chargé de fret, a raté son atterrissage à l'aéroport de Montpellier et fini sa route dans l'étang de Mauguio situé en bout de piste. Le nez de l'avion est actuellement immergé.

Accident du @BoeingFrance #737 immatriculé EC-NLS exploité par #WestAtlantic / sortie de piste pendant atterrissage survenue le 24/09/22 à l’aéroport de @mplaeroport / 4 enquêteurs @BEA_Aero sur place / ouverture d’une enquête de sécurité. pic.twitter.com/H76U3BbRxk — BEA (@BEA_Aero) September 24, 2022

Soixante sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, dont des spécialistes du secours aquatique, ont été dépêchés sur place.

Avec eux, une équipe du SAMU, de la brigade de gendarmerie des transports aériens et des équipes de l'aéroport. Le Bureau enquête accident est également sur place.