Réforme des retraites : Emmanuel Macron va réunir les chefs de la majorité et les ministres concernés la semaine prochaine

Emmanuel Macron réunira la semaine prochaine avec la Première ministre Elisabeth Borne les chefs de la majorité et les ministres concernés pour faire le point sur la manière d'engager la réforme des retraites, a annoncé samedi l'entourage du chef de l'Etat.

Le dossier explosif de la rentrée. Le chef de l'Etat a décidé de réunir plusieurs ministres et des membres de la majorité à l'Elysée la semaine prochaine afin d'aborder avec eux la réforme des retraites et surtout la manière de l'engager sereinement, pour éviter ainsi les crispations sur le sujet.

Le scénario d'un amendement gouvernemental au projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), qui sera présenté lundi en Conseil des ministres, divise en effet la majorité présidentielle. «Le président de la République réunira la semaine prochaine avec la Première ministre les ministres concernés et les chefs de la majorité sur les enjeux et la nécessité de cette réforme», a rapporté une source proche du dossier, sans plus de précisions.

La majorité appelée à «parler d'une seule voix»

Emmanuel Macron devrait à cette occasion «rappeler les fondamentaux et mettre tout le monde en ordre de marche», anticipe un membre de la majorité.

Le 12 septembre, le chef de l'Etat avait souligné devant la presse que cette décision appartenait au gouvernement mais que la réforme ne pouvait pas attendre. Les détracteurs de l'option PLFSS, dont la présidente Renaissance de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, estiment nécessaire de prendre le temps de la concertation et de passer par un projet de loi l'an prochain.

Elisabeth Borne, à qui Emmanuel Macron a demandé de «trouver la bonne manoeuvre» avec le Parlement, devrait pour sa part s'en expliquer dès lundi. «Le président et la cheffe du gouvernement sont alignés sur un principe fondamental: cette réforme doit voir le jour à l'été 2023», souligne-t-on dans l'entourage du chef de l'Etat.

Le président du MoDem François Bayrou, farouchement opposé à l'option PLFSS, a dit pour sa part espérer vendredi avoir convaincu l'exécutif de renoncer à réformer les retraites «subrepticement». Jeudi, devant les parlementaires du parti centriste, Élisabeth Borne a enjoint aux différentes composantes de la majorité de «parler d'une seule voix».