Val-de-Marne : le violent incendie survenu au marché de Rungis est désormais maîtrisé (vidéo)

Ce dimanche 25 septembre vers 12h30, un important incendie s’est déclaré dans la zone des entrepôts de Rungis, dans le Val-de-Marne (94). Les pompiers ont pu maîtriser l'incendie en quelques heures.

Des panaches de fumée visibles depuis Paris. Ce dimanche, un incendie s'est déclaré vers midi dans l'un des entrepôts du marché de Rungis. Il aura fallu un peu plus de 2 heures aux 130 pompiers présents sur place pour maîtriser les flammes.

L'incendie, dont l'origine est encore indéterminée, a débuté dans un entrepôt de fruits et légumes de plus de 7.000 m2. Les pompiers alors ont invité les habitants à éviter les déplacements dans le secteur pour toute la durée des opérations de sécurisation.

«Il n'y a pas de victimes et il n'y a pas de risque de propagation du feu», a finalement déclaré un porte-parole des sapeurs-pompiers, qui a ajouté que «30 engins [étaient] sur place» et qu'«une centaine de pompiers [étaient] mobilisés» pour éteindre les flammes et éviter tout nouveau départ de feu.

De la fumée visible à plusieurs kilomètres

Rapidement alertées par de nombreux appels téléphoniques, les premières équipes de sapeurs-pompiers avaient pu arriver sur les lieux de l'incendie, à peine 8 minutes après le début de celui-ci.

Très rapidement, de nombreux internautes avaient partagé sur les réseaux sociaux des vidéos de l'incendie. Vincent Jeanbrun, le maire de L'Haÿ-les-Roses, commune voisine de Rungis, a notamment publié une vidéo, exprimant «toute [sa] solidarité aux employés du marché et à l’entreprise Mandar», victime de l’incendie.

Un entrepôt du M.I.N de #Rungis a pris le feu.





Je tiens à exprimer toute ma solidarité aux employés du marché et à l’entreprise Mandar.





Notre soutien accompagne les pompiers qui font leur possible pour que la situation revienne à la normale.pic.twitter.com/eV9jiQnMN3 — Vincent Jeanbrun (@VincentJeanbrun) September 25, 2022

En juin 2022, un incendie s'était déjà déclenché dans la zone industrielle du marché sans faire de blessé, ni provoquer de danger immédiat. Le feu avait pris dans un four, avant de se propager dans un catalyseur.