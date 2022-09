Élections en Italie : la droite française félicite Giorgia Meloni, la gauche s’inquiète

Les réactions à la victoire de la candidate d'extrême droite Giorgia Meloni aux élections législatives en Italie ne se sont pas fait attendre en France. Si le résultat est encourageant à droite, il est inquiétant pour la gauche.

La droite radicale a salué la victoire de Giorgia Meloni, ce dimanche lors des élections législatives italiennes.

Pour Jordan Bardella, le président par intérim du Rassemblement national, «les Italiens ont offert une leçon d’humilité à l’Union européenne». Il a souligné la volonté des «peuples d’Europe» à relever la tête et reprendre «leur destin en main».

Les Italiens ont offert une leçon d’humilité à l’Union européenne qui, par la voix de Mme Von Der Leyen, prétendait leur dicter leur vote. Aucune menace d’aucune sorte ne peut arrêter la démocratie : les peuples d’Europe relèvent la tête et reprennent leur destin en main !

Marine Le Pen a également applaudi «le peuple italien», qui «a décidé de reprendre son destin en main en élisant un gouvernement patriote et souverainiste».

Le peuple italien a décidé de reprendre son destin en main en élisant un gouvernement patriote et souverainiste.





Bravo à @GiorgiaMeloni et à @matteosalvinimi pour avoir résisté aux menaces d’une Union européenne anti-démocratique et arrogante en obtenant cette grande victoire !

