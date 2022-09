Paris : pour «rationaliser» ses dépenses, la Ville va raboter son aide à l'achat d'un vélo électrique

Accusée dans un reportage de financer l'achat de vélos électriques pour les maisons de vacances de Parisiens aisés, la municipalité a décidé ce lundi 26 septembre de couper un certain nombre d'aides à la mobilité. Parmi elles, l'aide à l'achat d'un vélo électrique sera dès le 15 octobre réservée aux foyers les plus modestes.

Mises en place pour répondre aux enjeux de pollution de l'air, d'accompagnement de la transition écologique et pour aider à l'acquisition de véhicules plus propres, les aides à la mobilité de la municipalité parisienne vont évoluer et être largement restreintes, comme l'aide à l'achat d'un vélo électrique à partir de mi-octobre prochain, après le vote des élus au prochain Conseil de Paris.

Des aides supprimées ou restreintes

Car si ces aides ont eu le mérite, selon David Belliard, de «participer à la démotorisation de Paris» et d'«enclencher l’explosion de la pratique du vélo électrique dans la capitale», l'adjoint à la mairie de Paris chargé des mobilités estime que celles qui n'ont connu que très peu de succès ou qui font doublon avec d'autres aides existantes doivent disparaître.

Parmi elles, l'aide à l'achat d'un scooter électrique, la prise en charge du forfait Navigo ou d'un abonnement Vélib' en cas d'abandon d’une voiture Crit'Air 4 ou antérieur, l'aide à l'achat d'un autocar propre ou encore l'aide à l’achat de véhicules hybrides rechargeables essence pour les taxis sont par exemple tout bonnement abandonnées.

D'autres seront désormais restreintes : comme l'aide à l'achat d'un VAE (vélo à assistance électrique) ou d'un vélo cargo, ou l'aide à l'électrification d'un vélo, aujourd'hui offerte à tout le monde, à hauteur de 400 euros maximum, et qui sera dès le 15 octobre prochain réservée aux foyers les plus modestes, sous conditions de ressources.

prioriser les ménages les moins aisés

Pourquoi un tel choix ? Pour David Belliard, qui rappelle qu'entre 2015 et mi-2022, près de 89.000 aides pour un montant de près de 34 millions d'euros ont été accordées, il s'agissait de «recentrer [nos] aides sur les ménages qui en ont le plus besoin», tout en «rationalisant [nos] dépenses», dans un «contexte budgétaire pour la Ville qui nécessite de faire des économies».

Concernant l'aide à l'achat d'un vélo ou vélo cargo électrique, l'élu souligne que «le revenu médian des bénéficiaires était de 4.200 euros net par mois alors que le revenu médian des Parisiens est de 2.200 euros net par mois». Une aide universelle qui a donc bénéficié «aux plus aisés», et qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui.

En «contrepartie», l'élu écologiste annonce ce lundi que d'autres coups de pouce financiers vont voir le jour, comme l'aide à l'achat d’un vélo mécanique ou à l'achat d'une remorque vélo, à hauteur de 100 euros maximum, sous conditions de ressources ou encore l'aide à l’achat d’un vélo adapté aux personnes en situation de handicap, à hauteur de 900 euros maximum, sans condition de ressources, ainsi que d'autres aides à l’achat d’accessoires comme les casques et antivols.

En outre, l'élu a expliqué qu'un certain nombre de ces aides faisaient «doublon» avec celles de la Région Ile-de-France ou de l'Etat, à l'instar de l'aide à l'installation de bornes de recharge pour véhicule électrique arrêtée parce que l’Etat a mis en place son dispositif «Advenir» ou encore de l'aide à l'achat d'un vélo électrique, déjà proposée par la Région à hauteur de 500 euros maximum.

Enfin, l'adjoint chargé des mobilités a rappelé que les transports en commun, ainsi que l'abonnement Vélib', étaient remboursés pour tous les Parisiens de moins de 18 ans ainsi que pour les jeunes en situation de handicap.