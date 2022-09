Christian Quesada : l’ancien champion des 12 Coups de Midi et délinquant sexuel de nouveau en prison

Le Midi Libre annonce ce mardi 27 septembre que Christian Quesada, l’ancien champion des 12 Coups de Midi sur TF1, en libération conditionnelle depuis 2021 après avoir été condamné pour corruption de mineures et détention d'images pédopornographiques, vient d’être à nouveau emprisonné.

Retour à la case prison. Selon une information de Midi Libre, confirmée par L'Indépendant, l’ancien candidat star de l’émission Les 12 Coups de Midi, Christian Quesada, a «été interpellé lundi, et immédiatement conduit à la prison de Perpignan, où il est désormais incarcéré».

«Face au non-respect par Christian Quesada de certaines de ces obligations, le juge a décidé de révoquer la libération conditionnelle», est-il indiqué.

Le champion du jeu télévisé Les 12 Coups de Midi avait refait sa vie dans les Pyrénées-Orientales depuis l'obtention de sa libération conditionnelle en 2021.

En 2019, il avait été une première fois emprisonné pour détention et diffusion d’images pédopornographiques ainsi que corruption de mineures. Jugé en avril 2020, il avait été condamné à trois ans de prison et à trois ans de suivi sociojudiciaire. «Des centaines d'images et vidéos compromettantes de mineurs et d'enfants subissant des viols et agressions sexuelles, qu'il échangeait avec d'autres internautes, ont été retrouvées sur ses ordinateurs», affirmait Christophe Rode, procureur de la République de Bourg-en-Bresse, pour Le Parisien.



Il avait obtenu une liberté conditionnelle en mars 2021.

Avant cela, Christian Quesada avait déjà eu affaire à la justice et même été jugé pour des faits similaires. Entre 2001 et 2009, le quinquagénaire avait été condamné plusieurs fois pour corruption de mineur, exhibition sexuelle et détention et diffusion d'images pédopornographiques.