Boycott d’un match de foot caritatif parlementaire : «Si j’étais député, je n’irais pas jouer», affirme Olivier Véran

Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran était ce mercredi matin l’invité de la Matinale de CNEWS. Il a notamment donné son avis personnel sur la non-participation de députés à un match de football caritatif avec des élus du Rassemblement national (RN).

«J’ai joué avec l’équipe de France des députés à une certaine époque», a-t-il d’abord rappelé. «Pour être franc avec vous, si j’étais membre de l’équipe cette année, je n’irais pas jouer ce soir», a-t-il ensuite affirmé.

Le porte-parole du gouvernement a ensuite expliqué son choix : «Parce que c’est un événement festif, sportif, caritatif, il ne faut pas qu’il y ait des histoires autour de ça. Je comprends la volonté de clarifier une ligne : quand on dit "qu’on ne peut pas travailler avec certaines forces politiques", c’est compliqué une fois qu’on a quitté le costume et qu’on enfile la tenue de footballeur d’aller faire comme si on était capable de tout faire ensemble».

«je n’en veux à personne si des gens vont jouer»

«Je sais que c’est du sport, je vous donne mon opinion personnelle, a-t-il insisté. Je ne demande à personne de faire le même choix que moi. De la même manière que j’avais refusé l’invitation de la LFI de participer à leur université d’été parce que je trouvais que ce n’était pas conforme au discours que je portais par ailleurs. De la même manière, je ne serais pas aller jouer ce soir mais je n’en veux à personne si des gens vont jouer».

Olivier Véran ne nie toutefois pas leur statut de député : «Ils ont vocation à siéger à l’Assemblée nationale, et ils ont d’ailleurs des postes à responsabilité et le fonctionnement des règles démocratiques est respecté et le sera en toutes occasions».

«Ça ne veut pas dire qu’on est copains, a-t-il souligné. Et ça ne veut pas dire qu’on a des points de convergence, qu’on doit leur servir d’une manière ou d’une autre de marche pied et participer à leur volonté de se normaliser», a expliqué le porte-parole.

«L’extrême droite ça reste l’extrême droite dans notre pays et elle peut accéder au pouvoir comme en Italie ou en Suède. Et moi, je ne veux pas porter d’une manière ou d’une autre une forme de responsabilité dans la normalisation des députés du RN», a-t-il déclaré.

Des députés de gauche ont décidé de boycotter un match caritatif de l'équipe de football de l'Assemblée nationale en raison de la présence dans l'effectif de plusieurs élus du RN. Puis, à son tour, la patronne des députés Renaissance Aurore Bergé a recommandé à ses troupes de «ne pas participer à un match qui donnera lieu à une "photo d'équipe"», car «nous ne jouons pas dans la même équipe. Ni extrême droite, ni extrême gauche».