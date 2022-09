Météo : les Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange «pluie-inondation»

Météo-France a placé les Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange «pluie-inondation». De fortes précipitations sont attendues dès cette nuit.

Les Pyrénées-Atlantiques s'apprêtent à subir l'équivalent d'un mois de précipitations en seulement 24h. Météo-France a placé le département en vigilance orange «pluie-inondation» en raison d'un «épisode pluvieux notable» la nuit prochaine et demain matin.

A l'heure actuelle, les Pyrénées-Atlantiques subissent des averses assez régulières mais «relativement faibles», selon le service de météorologie. Des cumuls de 10 à 20 mm sur les douze dernières heures ont été relevé à 16h ce mercredi dans le nord du département, ainsi que dans les Landes.

La situation risque de se gâter ce soir et au cours de la nuit de mercredi à jeudi. Météo France prévoit des précipitation renforcées et plus soutenues localement, notamment sur la partie ouest des Pyrénées-Atlantiques. Ces pluies importantes devraient se poursuivre toute la journée de jeudi et pourraient prendre un caractère orageux par endroits.

Entre mercredi soir et jeudi milieu d'après-midi, des cumuls de l'ordre de 60 à 80 mm sont attendus. Ils pourraient même dépasser les 100 à 110 mm localement, sur l'ouest du département. A l'est les précipitations seront plus modérées, avec des cumuls à 30 voire 50 mm.

Les habitants des Pyrénées Atlantiques peuvent espérer une accalmie progressive en fin de journée, jeudi. Les averses seront moins nombreuses, même s'il faut s'attendre à une brève réactivation au cours de la nuit de jeudi à vendredi.